Pep Chavarría ficha por el Chelsea hasta 2031

Archivo - El lateral español Pep Chavarría durante un partido de Liga con el Rayo Vallecano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral español Pep Chavarría se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Chelsea, al que llega traspasado procedente del Rayo Vallecano y con el que firma un contrato hasta 2031, según anunció el club londinense en su web.

Chavarría llega al conjunto de Stamford Bridge después de haber disputado 44 partidos la temporada pasada en el Rayo Vallecano, en la que disputó la final de la UEFA Conference League, donde cayó por la mínima ante el Crystal Palace.

Además, durante los últimos cuatro años, Chavarría ha sido un pilar fundamental del Rayo, ayudando al club madrileño a hacer historia, con dos octavos puestos consecutivos en La Liga EA Sports durante las dos últimas temporadas y la clasificación para una final europea.

El de Figueres afirmó que está deseando ponerse a las órdenes de Xabi Alonso y expresó que estar en el Chelsea "es un sueño", ya que es "uno de los clubes más grandes del mundo". "Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito", agregó.