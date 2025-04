Pere Romeu: "Este equipo siempre ha dado la talla en escenarios exigentes"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado que llegan "en unas condiciones buenísimas al tramo más importante de la temporada" y que deben aprovechar eso para sentenciar la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones ante el Chelsea este domingo en Stamford Bridge (15.00 horas), tras el 4-1 de la ida, y ha recordado que el equipo "siempre ha dado la talla en escenarios exigentes".

"Saldremos a hacer el partido que tenemos que hacer, a tener mucha posesión, a estar todo lo que podamos en campo rival con la posesión, a intentar generar ocasiones de gol... Cuando no tengamos la pelota, deberemos hacer un esfuerzo defensivo muy solidario, con mucho sacrificio. Sabemos que es un equipo que intentará precipitar todos sus ataques. Si mañana salimos con personalidad, que estoy convencido de que así será, y a tener la posesión, será un día bonito. Es un equipo que ha jugado en mil escenarios exigentes, difíciles, contra muy buenos rivales y siempre ha dado la talla", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que este equipo "ya tiene mucha experiencia de haber jugado en estadios con la afición local apretando" y que no le impresionará Stamford Bridge. "Ya sabemos qué tipo de partido nos espera, estamos preparados para ello. Mañana será volver a repetir lo que han hecho en épocas anteriores", indicó.

"Las temporadas son muy largas, hay momentos buenos y malos. Siempre se ha salido muy convencido en los partidos de qué se debe hacer, de cómo se tienen que afrontar. Llegamos a finales de abril y al último mes y medio de competición y creo que llegamos en unas condiciones buenísimas. Toda la plantilla menos Kika está disponible, la gente está en una versión individual muy buena, el equipo está jugando muy bien. Llegamos en un momento muy bueno al tramo más importante de la temporada", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico catalán analizó qué rival espera. "Esperamos un Chelsea más agresivo en la presión alta, que nos venga a igualar más en nuestros inicios del juego, que por la necesidad de meterse en la eliminatoria va a precipitar bastante los ataques, va a intentar atacar rápidamente en nuestro campo, nos va a intentar atacar rápidamente la profundidad...", relató.

"Espero un Chelsea que, a la mínima que pueda, nos van a meter balones en el área, y nos va a tocar defender bien estas situaciones. Llega con un marcador adverso y van a intentar hacer todo lo posible para meterse lo más rápido posible en la eliminatoria", subrayó, además de asegurar que es "posible" que haga "alguna modificación en el once". "Estamos preparados para, juegue quien juegue, atacarlas y defenderlas", apuntó.

También desveló que analizaron a conciencia "aquel partido de vuelta en el Chelsea debía remontar la eliminatoria contra el Manchester City". "Lo consiguieron en la primera parte. Hemos intentado analizar todos los partidos de esta temporada en los que el Chelsea ha ido por debajo en el marcador y qué ha hecho para intentar remontar estos partidos. Hemos visto algunos patrones diferentes, hacen algunas pequeñas modificaciones. Nosotros también hemos ajustado algunas modificaciones y las hemos entrenado para intentar ver qué tal salen. Estamos muy convencidas del partido que tenemos que hacer mañana y el equipo llega superpreparado", expuso.

Por último, Romeu restó importancia a las quejas sobre el arbitraje del encuentro de ida. "No nos afecta ni nada, no sé muy bien ni qué han dicho ni qué han dejado de decir. Lo que sí que sé es que nuestro partido de ida fue muy, muy bueno. No hubo decisiones arbitrarias que perjudicaran mucho a los goles. Nosotras mañana intentaremos hablar sobre el campo, hacer el mejor partido posible, y si hacemos el mejor partido posible seguramente estaremos más cerca", finalizó.