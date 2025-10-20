La policía británica solicita información a Israel por los disturbios del derbi de Tel Aviv

LONDRES 20 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

La policía británica está hablando con las autoridades israelíes para saber qué papel, si es que lo hubo, desempeñaron los seguidores del Maccabi de Tel Aviv, en los disturbios que provocaron la cancelación del derbi de la ciudad este domingo, una decisión enmarcada en la prohibición de aficionados en el duelo del mes que viene ante el Aston Villa.

La semana pasada, el Safety Advisory Group (SAG) prohibió a los seguidores del Maccabi acudir al partido de la Liga Europa ante el Aston Villa inglés del próximo 6 de noviembre por motivos de seguridad relacionados con el encuentro, una decisión que el Gobierno británico no vio de buen agrado y que estudiaba como revertir.

Este domingo, el derbi de Tel Aviv entre el Maccabi y el Hapoel fue suspendido por la policía antes del saque inicial, y el portavoz oficial del Primer Ministro declaró este lunes que el gobierno "reconocía absolutamente" la preocupación de la policía por incidentes anteriores en Europa en los que había jugado el Maccabi. "Reconocemos los acontecimientos de los últimos días y condenamos cualquier comportamiento violento", advirtió.

"Entendemos que la Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido se está poniendo en contacto con sus homólogos israelíes para comprender lo ocurrido en el partido de anoche en Tel Aviv. Pero como hemos dicho, queremos asegurarnos de que todos los aficionados puedan disfrutar del partido del Aston Villa de forma segura a principios del próximo mes", recalcó este portavoz.

Por su parte, el Maccabi se ha distanciado de los disturbios que provocaron la suspensión del derbi, asegurando que sus seguidores no contribuyeron en absoluto a la cancelación del partido. "Al Maccabi Tel Aviv FC le gustaría aclarar que la razón dada para la cancelación del partido de derbi celebrado ayer domingo por el Hapoel -a diferencia de lo informado por algunos medios de comunicación (extranjeros)- fue el resultado del lanzamiento de bengalas al terreno de juego por parte de aficionados de nuestro rival y no de aficionados visitantes del Maccabi Tel Aviv", aclaró un portavoz del equipo a la agencia de noticias PA.

En un comunicado conjunto de los presidentes de la Asociación de Fútbol de Israel y de la Liga de Fútbol Profesional de Israel se afirmó que la cancelación del derbi de Tel Aviv se debió al "comportamiento criminal de un puñado de delincuentes".

"En los últimos años, hemos hecho enormes progresos para evitar partidos sin aficionados, castigos en sedes neutrales y medidas similares. Hemos disfrutado de una notable cooperación por parte de los clubes y de la inmensa mayoría de aficionados destacados", añadió la nota.

Para los dos organismos, "el único elemento que faltaba entonces -y faltaba antes y después del derbi de Tel Aviv- es un cambio legislativo" que no dependía de ninguno de ellos y que se refiere a "una aplicación estricta, castigos disuasorios y una verdadera erradicación del fenómeno 'hooligan' que destruye todo lo bello de este juego".

Los medios de comunicación israelíes informaron de que la policía de Tel Aviv había detenido a cinco personas sospechosas de alterar el orden público y de que se habían lanzado 51 bengalas o bombas de humo al terreno de juego.