Portugal aparca el caso Cristiano, Klopp se estrena y Xavi sigue con flor

Portugal, Liga Naciones - Cornelius Poppe/NTB/dpa

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Portugal se impuso (2-4) a la de Dinamarca este jueves en medio del terremoto por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo, mientras que la Alemania de Jürgen Klopp venció (2-0) a Serbia y la Países Bajos de Xavi Hernández empató (2-2) con Grecia, en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

El choque entre la estrella lusa y el seleccionador Jorge Jesús, quien dijo en la previa que dará su versión cuando termine la convocatoria, quedó aparcado por momentos. Portugal venció y convenció en el Parken Stadium (Copenhague) pese a la resistencia local y los fallos que aún arrastra en defensa.

Joao Cancelo y Gonçalo Ramos llevaron un 1-2 al descanso que igualó Rasmus Hojlund celebrando el empate a lo Cristiano. Un gran gol de Vitinha y la sentencia de un Joao Felix en racha certificaron el pleno en tres jornadas de una Portugal que recibe el domingo a una Noruega que tropezó (2-1) ante Gales, dejando un triple empate a tres puntos en la lejana persecución a los lusos dentro del Grupo 4 de la Liga A de esta Nations League.

Por su parte, Alemania despejó dudas, en cuanto a juego, fondo de armario, y ambición, con el sello de Klopp, después del empate contra Países Bajos y la derrota contra Grecia. Die Mannschaft sumó así cuatro puntos dentro de un Grupo 2 que sigue liderando la revelación griega con 7 puntos, aunque frenada por otro gol in extremis de la selección de Xavi, segunda con 5 puntos.

La selección alemana se estrenó con el legendario técnico ex del Liverpool gracias a los goles de Tom Bischof y Florian Wirtz ante una Serbia colista y que se vio muy superada en el Allianz Arena de Múnich. Mientras, en busca del tres de tres, Grecia se tuvo que conformar con el punto por el 2-2 de Tijjani Reijnders en el 89'.

La sociedad Georgios Masouras-Fotis Ioannidis firmó los tantos locales al descanso en Tesalónica (2-0), pero de menos a más, el equipo neerlandés recortó distancias por medio de Virgil van Dijk y empató sobre la bocina, como logró la semana pasada contra Alemania, para seguir invicto el inicio de Xavi como técnico de la 'Oranje'.