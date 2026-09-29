La Premier League confirma la culpabilidad del Manchester City

Archivo - Banderín de córner del Manchester City en el Etihad Stadium - Paul Phelan / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Premier League ha confirmado este martes que una comisión independiente ha declarado culpable al Manchester City de cometer "infracciones graves" de las normas financieras de la liga inglesa durante nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relativos a su falta de cooperación con la investigación.

Así, la comisión determinó que, entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, el club 'citizen' concertó "contratos ficticios con varios de sus socios comerciales", además de "recurrir a acuerdos ficticios con otros para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes".

Además, asegura que presentó "cuentas inexactas" y "ocultó la situación real de sus finanzas", además de "incumplir significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA". "Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la liga", añadió.

La comisión independiente concluyó que los acuerdos comerciales formaban parte "de un esquema de financiación encubierta" mediante el cual dichas empresas "solo debían abonar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes". "El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietaria del club", indicó, afirmando que también se establecieron "otros acuerdos ficticios financiados por ADUG para permitir al club registrar gastos operativos inferiores" a los realmente incurridos, así como un acuerdo con Fordham, entidad que adquirió los derechos de imagen de los jugadores del club.

Con ello, se buscaba "inflar artificialmente" los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado. "La consecuencia fue que el club presentó cuentas inexactas y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que, con su conducta, el club tenía claramente la intención de eludir las normas de la Premier League", apuntó, asegurando que si todos los gastos se hubiesen reflejado correctamente se habría superado "los límites de gasto tanto de la liga como de la UEFA por una cuantía muy considerable".