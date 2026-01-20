'Preparados', el fútbol profesional se ocupa de la salud mental y el día después

Archivo - El exfutbolista Andrés Iniesta durante la presentación de su libro ‘La mente también juega’, un testimonio de su relación con el fútbol y su visión sobre la salud mental, la familia y la superación. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Preparados', promovido por LaLiga junto con la Fundación Blanca, será premiado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en la décima edición de la gala de sus galardones, que se celebra el 26 de enero (20:00 horas) en El Beatriz Madrid Auditorio, por centrar su atención en la salud mental y el día después de los futbolistas profesionales.

En un ecosistema como el del fútbol profesional, acostumbrado a medirlo todo en términos de rendimiento inmediato, resultados y exposición pública, hablar de salud mental, de transición vital y de futuro más allá del césped sigue siendo actualmente un ejercicio de valentía.

En este espacio se sitúa 'Preparados', la iniciativa impulsada por LaLiga, a través de su fundación y de la Dirección de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales, en colaboración con la Fundación Blanca, y que ha sido reconocida con el Premio APDM 2025 por abordar de forma directa y sin eufemismos el acompañamiento emocional y profesional del futbolista durante su carrera y en el momento de la retirada.

'Preparados' aborda dos realidades tradicionalmente invisibilizadas en el fútbol profesional: la salud mental del jugador en activo y la transición emocional y profesional hacia la retirada. Y ello desde un enfoque preventivo, pedagógico y cercano, a través de talleres presenciales en los clubes en el que participan psicólogos y exfutbolistas que han recorrido ese camino antes.

Lejos de la resistencia inicial que durante años ha acompañado cualquier conversación vinculada al bienestar emocional, el programa ha generado espacios de escucha, identificación y diálogo real dentro de los vestuarios. "Hablar de lo que vendrá no debilita al jugador; lo fortalece", es una de las ideas que más se repite tras las sesiones.

Uno de los grandes valores diferenciales de 'Preparados' reside en el papel activo de los exfutbolistas que participan en los talleres como testimonios vivos, capaces de conectar desde la experiencia y no desde la teoría. Entre ellos, destaca Carlos Marchena, internacional absoluto con España durante más de una década, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2008 y que representa la imagen del éxito competitivo al más alto nivel.

Sin embargo, su intervención en 'Preparados' va más allá del palmarés. En sus encuentros con los jugadores, Marchena pone el foco en lo que no siempre se cuenta: la gestión del final de la carrera deportiva, la pérdida progresiva del foco mediático y la necesidad de reconstruir una identidad más allá del futbolista.

"El día que dejas de jugar llega para todos, también para los que lo hemos ganado todo. Y si no te has preparado, el golpe puede ser duro", compartió el exjugador del Sevilla.

Junto a él, el exjugador de la Real Sociedad Zuhaitz Gurrutxaga aporta un testimonio de la cara más exigente y oscura del fútbol profesional. Tras dejar el deporte de élite debido a un trastorno obsesivo- compulsivo (TOC) y una depresión, inició una segunda vida profesional como actor, monologuista y escritor hasta convertirse en una de las voces más reconocibles y valientes en la lucha contra el estigma de la salud mental.

"Cuando hablo con los jugadores, no les digo lo que tienen que sentir. Les cuento lo que yo sentí", explica en las sesiones. Su testimonio genera un impacto inmediato: demuestra que pedir ayuda no es un signo de debilidad sino de inteligencia vital.

"EL FÚTBOL TIENE QUE CUIDAR"

Para Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, el proyecto responde a una convicción profunda: "El fútbol no puede limitarse a exigir. Tiene que cuidar. Durante años se ha construido la idea de que el futbolista debía ser fuerte en todo momento, casi inmune. Hoy sabemos que eso no es real. 'Preparados' nace para normalizar conversaciones que antes no se tenían".

De la Fuente destacó el valor de la prevención y del trabajo conjunto con los clubes. "No esperamos a que aparezca el problema. Entramos antes, cuando el jugador todavía está en activo, cuando aún hay margen para planificar, para pensar, para construir futuro. Esa es la gran fortaleza del programa", manifestó.

Por su parte, el exbaloncestista José Antonio Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, comparte la visión de la presión de la alta competición, la exposición constante y el abrupto cambio que supone la retirada.

"Pasar del foco diario, de una agenda marcada por entrenamientos y partidos, a un silencio casi absoluto, no es sencillo. Yo lo viví. Por eso creo tanto en este proyecto", reconoció.

Montero subrayó que 'Preparados' no es solo una acción social sino una política estructural de responsabilidad. "LaLiga tiene la obligación de liderar también en estos ámbitos. El bienestar del jugador no es un asunto privado, es un elemento clave del ecosistema del fútbol profesional", dijo.

Desde su punto de vista, el programa aporta estabilidad y madurez al sistema. "Un jugador que se siente acompañado, que entiende su proceso vital, rinde mejor, convive mejor en el vestuario y afronta el futuro con menos miedo", añadió.

DIGNIFICAR LA TRANSICIÓN

Desde la Fundación Blanca, su presidenta, Lola Fernández Ochoa, insistió en la importancia de dignificar una etapa históricamente desatendida. "La retirada no debería ser un abismo. Debería ser una transición. Pero para eso hay que trabajarla con tiempo, con acompañamiento y con profesionales", señaló.

Fernández Ochoa puso en valor la alianza con LaLiga y la implicación real de los clubes. "Este programa demuestra que el deporte profesional puede y debe asumir su responsabilidad social. Cuando un jugador entiende que no está solo, todo cambia", indicó.

Desde su gestación, 'Preparados' contó con el respaldo del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que supo visualizar desde el primer momento el potencial y la necesidad de una iniciativa que entendió como "herramienta estructural" para afrontar el cuidado integral de los jugadores profesionales.