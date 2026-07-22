El presidente de la Federación Italiana de Fútbol confirma conversaciones con Guardiola

Archivo - El técnico catalán Pep Guardiola, durante un encuentro entrenando al Manchester City. - Jan Woitas/dpa - Archivo

ROMA (ITALIA), 22 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago, confirmó conversaciones con el técnico catalán Pep Guardiola para convertirse en el próximo seleccionador de Italia, avanzando que podría haber "excepciones" salariales con el ex del Manchester City.

Guardiola, ex entrenador del FC Barcelona y el Bayern de Múnich, dejó el conjunto 'cityzen' al final de la pasada temporada tras ganar seis Premier League, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y la Liga de Campeones durante la década al frente del equipo.

Gennaro Gattuso dimitió como seleccionador de Italia en abril, después de que la selección, cuatro veces campeona del mundo, no lograra clasificarse para su tercer Mundial consecutivo. Según publicó la Gazzetta dello Sport, Malago declaró que ya "se han hecho excepciones (salariales), excepciones que, por ejemplo, pueden referirse al nombre que tanto se baraja en estos momentos: Pep Guardiola".

"Excepciones por razones obvias que no voy a explicar aquí, pero no es seguro que esto salga adelante", apuntó el presidente de la FIGC, que confirmó conversaciones con Guardiola para el banquillo de la 'Azurra'. Aunque hay más nombres en la lista: Roberto Mancini, con el que Italia levanto la Eurocopa 2020, y el exfutbolista Andrea Pirlo.

Aunque no son los únicos candidatos para el banquillo de Italia. "Por supuesto que no. Tenemos en mente un perfil concreto y, sin duda, estos nombres encajan en esa categoría", defendió Malago.