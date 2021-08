El PSG empieza la Liga con remontada y Mbbapé de titular

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain comenzó este sábado la temporada 2021/22 en la Ligue 1 con una victoria por 1-2 ante el Troyes gracias a los goles de Achraf Hakimi y Mauro Icardi, en un duelo que se puso cuesta arriba por el gol tempranero de los locales.

Un cabezazo de Oualid El Hajjam adelantó al Troyes a los 9 minutos, pero el PSG -con Kylian Mbappé disputando prácticamente todo el partido- pudo remontar con dos buenas acciones antes de alcanzar la primera media hora. El exmadridista Achraf logró su primer tanto como jugador del club parisino e Icardi duplicó la ventaja asistido por Mbappé en el 21'.

Los de Pochettino, que no quieren repetir la temporada liguera del pasado curso, comienzan con buen pie y podrían mejorar su plantilla de forma inesperada con la llegada de Lionel Messi, tal y como recoge la prensa francesa, que habla de una oferta irrechazable de los parisinos. Quien no estuvo este viernes fue Sergio Ramos, que todavía no ha debutado con el PSG al seguir con su proceso de recuperación.