El Racing busca mantener distancias con Deportivo y Almería en plena pugna por el ascenso directo

Archivo - Los jugadores del Racing de Santander celebrando un gol. - LALIGA - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo al Ceuta en el estadio municipal Alfonso Murube (21.00 horas), en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, un encuentro en el que los cántabros buscarán un triunfo que les permita mantenerse a más de un partido de distancia de la tercera plaza, mientras que Deportivo de la Coruña y Almería, igualados a puntos, seguirán pugnando por la segunda plaza en visitas complicadas a Burgos y Granada, respectivamente.

El Racing de Santander sigue descontando jornadas para alcanzar su ansiado ascenso a LaLiga EA Sports. Los santanderinos afrontan los últimos seis partidos de la competición con cuatro puntos de ventaja con respecto al tercer puesto, por lo que cada victoria conseguida en este momento de la temporada es una paso de gigante hacia el objetivo. No será fácil lograrla en Ceuta, un rival que sólo ha caído en uno de sus últimos seis encuentros como local --cuatro victorias y un empate--.

Eso sí, los de José Alberto López han recuperado la velocidad crucero que parecía haber perdido durante el mes de marzo con dos victorias consecutivas, una de ellas lejos de El Sardinero --Real Sociedad B--, con la que pusieron fin a dos derrotas dolorosas --Andorra (6-2) y Real Zaragoza (2-0)--. Además, en el partido de ida demostraron una clara superioridad con un contundente triunfo por 4-1.

En el Plantío, el sábado, el Deportivo de la Coruña será el primero de los equipos pujantes por la segunda plaza que entrar en juego. Los gallegos, que no pierden en Liga desde el 8 de marzo, quieren dar continuidad a los tres puntos logrados ante el Mirandés la pasada jornada en uno de los campos más complicados de la categoría. Además, su rival necesita el triunfo para mantenerse dentro del Top 6, y en caso de lograrlo se colocaría a un punto de los deportivistas.

Un día más tarde disputará su partido la UD Almería, tercer clasificado, que espera un tropiezo del Depor para tener opciones de asaltar la segunda plaza. Lo hará en Los Cármenes ante un Granada que se ha dejado llevar en las últimas semanas al encontrarse en tierra de nadie --a 15 puntos del Top 6 y 10 del descenso--. Pese a ello, los indálicos, que vienen de una importantísima victoria frente al Málaga, buscarán el triunfo en un campo donde no ganan desde 2014 --tres derrotas y dos empates desde entonces--.

Otro de los encuentros más atractivos de la jornada será el duelo directo entre Málaga, quinto, y Castellón, cuarto, en La Rosaleda. Ambos se encuentran separados por un punto en la clasificación, aunque la dinámica de los visitantes es más positiva que la de los locales, 11 de 15 puntos por seis de 15. Sin embargo, el Málaga se ha mostrado muy fiable ante su público, donde sólo ha caído ante el Cádiz (J6) desde que comenzara el curso.

Por su parte, el Eibar, que abrirá la jornada este viernes en el Carlos Belmonte de Albacete, y la UD Las Palmas, que la cerrará en el estreno de Imanol Idiakez en el JP Financial Estadio de Cádiz, lucharán por colarse en puestos de 'playoffs' o, al menos, seguir manteniéndose a distancia de menos de un encuentro. En la parte baja, Huesca, a cinco de la permanencia, y Real Zaragoza, a tres, vivirán un derbi aragonés de urgencias por la salvación.

PARTIDOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 24.

Albacete - Eibar20.30 horas.

Sábado 25.

Real Valladolid - Real Sociedad B16.15 horas.

Burgos - Deportivo de la Coruña18.30 horas.

Málaga - Castellón21.00 horas.

Domingo 26.

Córdoba - Sporting14.00 horas.

Granada - Almería16.15 horas.

Mirandés - Cultural Leonesa16.15 horas.

Huesca - Real Zaragoza18.30 horas.

Leganés - Andorra18.30 horas.

Ceuta - Racing de Santander21.00 horas.

Lunes 27.

Cádiz - Las Palmas20.30 horas.