Racing, Elche y Deportivo animan el último día del mercado de fichajes

Gabriel Jesus, Thomas Lemar, Jonathan David, Marc Casadó y José María Giménez - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fichajes del brasileño Gabriel Jesus por el FC Barcelona y del canadiense Jonathan David por el Atlético de Madrid han protagonizado el último día del mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en el que Racing de Santander y Elche CF, con cuatro incorporaciones cada uno, han sido los que más han aprovechado las últimas horas, con el exatlético Thomas Lemar reforzando el centro del campo ilicitano, y con el RC Deportivo de A Coruña dando la sorpresa con la cesiones de Marc Casadó y José María Giménez.

Con el ya exfutbolista 'gunner' Gabriel Jesus, que firma hasta 2029, los de Hansi Flick cuentan con un '9' inesperado, todo mientras otros jugadores como Toni Fernández (Venezia) o Álvaro Cortés (Amberes) abandonan la disciplina 'culer'. Los de Diego Pablo Simeone, por su parte, cierran su plantilla con el delantero canadiense Jonathan David, cedido hasta final de curso por la Juventus, y no pierden a Julián Álvarez.

Azulgranas y rojiblancos animaron el mercado para el RC Deportivo de A Coruña. El centrocampista catalán Marc Casadó buscará minutos con una cesión en el conjunto gallego, igual que el defensa uruguayo José María Giménez, que por primera vez desde 2013 no vestirá la camiseta del conjunto colchonero.

Entre los equipos que jugarán este curso en Europa, el RC Celta ha incorporado al central uruguayo Sebastián Cáceres, mientras que el Getafe CF ha puesto el broche a su plantilla con el delantero Iván Azón.

Por su parte, el Real Racing Club ha sido uno de los equipos de la máxima categoría que más se ha reforzado, con cuatro incorporaciones para apuntalar la defensa, el mediocampo y el ataque de los de José Alberto. Así, en las últimas horas han llegado a Santander el lateral Aarón Martín, el central francés Jeanuël Belocian, el extremo Pablo García, que ha dejado el Real Betis, y el centrocampista portugués André Almeida, este último cedido por el Valencia.

Precisamente, el conjunto 'che' ha cubierto el hueco en la mediapunta con el inglés Harvey Elliott, tras llegar a un acuerdo con el Liverpool para su cesión, y el Rayo Vallecano ha cerrado las cesiones hasta final de temporada del defensa Mujaid Sadick y del portero italiano Emil Audero, que llega para ocupar el puesto del lesionado Augusto Batalla.

Otra de las grandes sorpresas del último día la ha ofrecido el Elche CF, que ha sorprendido con la incorporación para el centro del campo del francés Thomas Lemar, exfutbolista del Atlético de Madrid, y con la llegada de dos laterales, Rubén Sánchez y el israelí Roy Revivo, y un central, el argentino Kevin Lomónaco.

El Sevilla FC también ha apurado los últimos coletazos del mercado para ganar efectivos en ataque, con el extremo portugués Félix Correia y el delantero belga Lucas Stassin, y en el centro del campo, con el internacional francés Youssouf Fofana. Además, el central Juan Berrocal y el centrocampista sueco Jens Cajuste, cedido por el Nápoles y con opción de compra, llegan para reforzar la plantilla del Málaga CF.

Por otra parte, el RCD Espanyol une a sus filas al lateral Andoni Gorosabel, que llega desde el Athletic Club, y el Levante UD ha acometido este martes su undécimo fichaje, el del delantero serbio Petar Ratkov.