El Racing no puede con el VAR y el Almería se pone segundo

Ceuta - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder Racing de Santander no pudo (0-0) con el Ceuta ni con el VAR en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, mientras que la UD Almería goleó (2-4) al Granada para colocarse segundo, en un domingo marcado por el violento derbi en El Alcoraz.

El equipo cántabro no tuvo suerte con el VAR, que anuló dos goles a Giorgi Guliashvili, uno en cada parte, por fueras de juego muy ajustados. El resto del trabajo para el Ceuta lo hizo Guille Vallejo, portero local que impidió que el Racing diera un paso más importante de cara al ascenso directo en el Murube.

Los de José Alberto sumaron 69 puntos, por los 67 del Almería y 65 del Deportivo de La Coruña. El conjunto andaluz asaltó el Nuevo Los Cármenes bajo la pegada del máximo goleador de la categoría, un Sergio Arribas que firmó un 'hat-trick' y se fue hasta los 24 goles, los tres en el primer tiempo para noquear al equipo nazarí.

Además, el Andorra siguió su dinámica ascendente con un 0-4 al Leganés para optar incluso al 'Top 6' y el Córdoba remontó (3-2) al Sporting de Gijón, dos equipos condenados a la mitad de tabla.

Por otro lado, en zona de descenso se midieron entre sí los cuatro equipos, con victorias del Mirandés y el Huesca, ambos en 36 puntos y mirando al Cádiz (38) contra Las Palmas este lunes, sobre Cultural y Leonesa (2-1) y Real Zaragoza (1-0). En Anduva decidió un gol en propia puerta de Rafael Tresaco en el 90' para los locales.

Mientras, el derbi aragonés en El Alcoraz quedó marcado por la agresión del portero visitante Esteban Andrada al capitán del Huesca Jorge Pulido. El meta argentino soltó un violento puñetazo después de ser expulsado en el descuento, y también fueron expulsados Dani Tasende, del Zaragoza, por dar una patada, y Dani Jiménez, portero del Huesca que fue a por Andrada con otro puñetazo.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Eibar 0-3.

-Sábado 25.

Valladolid - Real Sociedad B 1-0.

Burgos - Deportivo de La Coruña 1-1.

Málaga - Castellón 2-3.

-Domingo 26.

Córdoba - Sporting de Gijón 3-2.

Granada - Almería 2-4.

Mirandés - Cultural Leonesa 2-1.

Huesca - Zaragoza 1-0.

Leganés - Andorra 0-4.

Ceuta - Racing de Santander 0-0.

-Lunes 27.

Cádiz - Las Palmas 20.30.