1136100.1.260.149.20261121131458 Archivo - El extenista español Rafa Nadal, en el partido entre Real Madrid y RCD Espanyol. - Apo Caballero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal pasó este sábado a formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid, al aprobarse su entrada por más de 1.700 votos a favor, una "responsabilidad infinita" que asume "con humildad y con la ilusión de aprender y aportar".

"Es una gran responsabilidad formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida, es algo que se transmite de padres a hijos y el fútbol une. Y ahora tener la oportunidad de formar parte de la Junta Directiva para mí es una grandísima ilusión y una gran satisfacción", expresó el balear una vez se aprobó su entrada en la Junta Directiva de la entidad, con 1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 votos en contra.

Nadal se mostró "muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva", ya que "el Real Madrid es una marca global". "Por lo cual para cada persona que representa al Real Madrid la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y con la máxima ilusión de poder con el tiempo aprender y aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club lo que es es el mejor club del mundo", dijo.

"Voy a seguir estando aquí y espero por muchos años. Voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, que es un club de éxito y que lo siga siendo durante los años que vengan", concluyó sus palabras el extenista, ganador de 22 'Grand Slam' durante su carrera.

Antes, Florentino Pérez destacó "la extraordinaria dimensión" de Rafa Nadal. "Su nombre forma parte de la historia universal del deporte y ha conseguido algo que está al alcance de muy pocos, convertirse en una leyenda admirada y respetada en todos los rincones del mundo, pero quienes hemos tenido la oportunidad de conocerles sabemos que su grandeza va mucho más allá", elogió.

"Rafa Nadal es una persona que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de millones de personas por su manera de ser, por su comportamiento dentro y fuera de las pistas y por su compromiso permanente con los valores que hace grande al deporte", agregó.

Además, recordó que Nadal "siente profundamente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo en todos los lugares que ha visitado". "Por eso su incorporación a nuestra Junta Directiva representa mucho más que la llegada de una personalidad extraordinaria, significa que una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro de Real Madrid", celebró.

"Quiero expresar la enorme satisfacción que supone para mí poder contar con Rafa Nadal en este proyecto y estoy convencido de que su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones manteniendo siempre nuestra identidad, nuestros principios y nuestra ambición. Este club es tu casa y estoy seguro de que desde esta nueva responsabilidad seguiremos compartiendo muchos momentos de orgullo y de ilusión", concluyó.