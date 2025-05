Rafael Louzán: "Ahora me toca no defraudar y cumplir las expectativas y la palabra dada"

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tiene claro que ahora su objetivo tras acceder al cargo es el de "no defraudar y cumplir con las expectativas y la palabra dada", y celebró hacerlo sin "la losa" que tuvo encima durante 14 años tras ser absuelto de prevaricación por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero, afirmando igualmente que solo está "para trabajar por el bien del fútbol".

"Me toca ahora intentar no defraudar y cumplir las expectativas y la palabra dada. Hay cuestiones que hay que llevar adelante en esta casa y poner nuestra parte para que nada falle", expresó Louzán durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Silbö, Comunidad de Madrid, Joma, Mondo, Loterías y Apuestas del Estado y la Universidad Camilo José Cela donde tuvo un recuerdo para José Ángel de la Casa, Manolo 'el del Bombo' y Rafa Rullán, recientemente fallecidos.

Su llegada fue un tanto abrupta ya que estaba pendiente de que el Tribunal Supremo le absolviese de un delito de prevaricación, lo que finalmente sucedió a principios de febrero. "Ese día no podía estar en mejor sitio porque por primera vez en una misma mesa íbamos a sentarnos todo el fútbol profesional español, fue un momento difícil de explicar", confesó.

Sin embargo, siempre se vio "con legitimidad" para ejercer su cargo desde su llegada en diciembre de 2024 porque estaba "convencido" de su inocencia. "Al final pasó lo que entendí que tenía que pasar, uno tiene que creer en lo que ha hecho y estar convencido del camino que ha recorrido. Pero no ha sido nada fácil estar 14 años con esa losa encima, intentaba, a pesar de todo, llevarlo de la mejor manera posible, pero siempre te lo recordaban y ahora es una tranquilidad importante", indicó.

"Presentarse con ese condicionante hay que saber sobrellevarlo, pero las personas que han creído en mí pensaron que era la persona que mejor podía reunir esas condiciones para llevar las riendas de la RFEF", añadió el gallego, que tenía claro que si no le hubiesen absuelto, la persona indicada para poner orden en la federación era Pedro Rocha.

Ahora, más que paz, ha puesto "sentido común" al conseguir tener en su Junta Directiva a LaLiga, la Liga F y la AFE, actores que estaban enfrentados la RFEF en la etapa de Luis Rubiales, y tampoco quiere problemas con el Consejo Superior de Deportes (CSD), dejando claro que pese a su vínculo con el PP, sabe "claramente independizar una cosa de la otra".

"Me pongo a disposición de todo el mundo. Con el señor Uribes he hablado recientemente y hablaré estos días, conmigo no va a haber ningún problema para hablar y llegar a acuerdos. Sé mi papel y donde quieren tener un aliado lo van a tener, estoy aquí para trabajar por el bien del fútbol", subrayó.

"EL PAPEL DE LA RFEF FUE EL QUE TOCABA EN EL 'CASO OLMO'"

El Consejo tuvo un papel clave para dar el visto bueno a las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor, contrariamente al criterio de la RFEF y LaLiga. "Debo decirlo porque siempre, cada vez que me veo con Dani Olmo, nos echamos una sonrisa. Yo mismo debo entender primero que es un grandísimo profesional y una gran persona, sabe la polémica que hay por medio y es consciente de ella", puntualizó.

"Creo que el papel de la Federación ha sido el que tocaba. No podía ser otro que tomar la decisión que hemos tomado porque las normas están para cumplir y, por lo tanto, lo que hemos hecho es cumplir lo que, de alguna manera, está establecido. Y a Javier (Tebas) le toca también otro papel, que es hacer cumplir las normas que tiene establecidas LaLiga", zanjó al respecto.

Preguntado por la posibilidad de que LaLiga pueda jugar por fin su ansiado partido en los Estados Unidos la temporada que viene, advirtió que la patronal "está trabajando para ello". "Para los retos que nos pongan encima de la mesa vamos a poner todas las facilidades, seguro que nos vamos a entender", recalcó.

A nivel de selecciones, reconoció que el seleccionador masculino Luis de la Fuente lo puso "muy fácil" para su renovación y no descartó la continuidad de Montse Tomé al frente de la femenina más allá de cuando acabe su contrato tras la Eurocopa de este verano. "Tengo una magnífica relación con ella y me da mucha confianza personalmente, va a hacer un magnífico papel en la EURO y estamos ilusionados con su trabajo y en que pueda continuar con nosotros como Luis. Ambos están haciendo un gran trabajo", sentenció.

Finalmente, Rafael Louzán se refirió a la posibilidad de que la RFEF vuelva a su antigua sede en Madrid, donde está "parte de la historia" del organismo, y que se puso a "indagar" sobre ello, pero que finalmente ha ido a parar a otro comprador, aunque confirmó que pronto estarán en la capital de nuevo.

"No pudimos recuperar lo que nunca quizá deberíamos haber perdido. Las Rozas es nuestro sitio, pero la RFEF necesita presencia institucional en Madrid. Eso está en marcha y se va a hacer de forma rápida porque tenemos varias propuestas, en muy poco tiempo daremos a conocer el sitio", aseguró.