Rafael Louzán participa en el Comité Ejecutivo de la UEFA en Estambul

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha participado este miércoles en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA que se ha celebrado en Estambul (Turquía) con motivo de la disputa de la final de la Europa League 2025-26.

Horas antes de ese partido definitivo por el título entre SC Freiburg y Aston Villa en el Estadio Tüpras, el Comité Ejecutivo tomó decisiones que se implementarán de manera escalada en el panorama europeo, afectando sobre todo a la Nations League a partir de su edición 2028-29.

Siendo miembro del Comité Ejecutivo, Rafael Louzán estuvo acompañado durante la reunión por el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y por Eduard Dervishaj, director de Relaciones Internacionales de la RFEF.