El rapero Swit Eme lanza 'Yo soy español', la canción para apoyar a 'La Roja' en el Mundial de fútbol. - WINAMAX

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Swit Eme ha presentado 'Yo soy español', la canción para animar a la selección española de fútbol en el próximo Campeonato del Mundo, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un estilo directo y cargado de energía, el tema, ya disponible en las plataformas digitales como YouTube, Instagram y Spotify, busca conectar con la afición y anima a apoyar al equipo de Luis de la Fuente al ritmo de 'lololo' que tanto caracteriza a la selección española.

El lanzamiento de la canción viene acompañado por una camiseta de edición especial que la casa de apuestas deportivas Winamax ha diseñado junto a la marca deportiva Kappa para la ocasión. Esta prenda, que viste el artista en el videoclip, fusiona el diseño técnico de la marca italiana con la identidad de Winamax y la selección española.

Se trata de una pieza de coleccionista que podrá verse en el 'streetwear' más futbolero. La camiseta edición especial Winamax x Kappa podrá conseguirse próximamente siguiendo la instrucciones que se desvelarán en el Instagram y X de Winamax y en el Instagram de Swit Eme.

"Ponerle voz a la ilusión de todo un país de cara al Mundial es un orgullo. Con 'Yo soy español' quería reflejar esa energía que se vive en la calle y que se transmita al vestuario de la Selección. Poder contar con aliados como Winamax, que han entendido esta visión y se han volcado desde el principio, ha sido clave para que saliera adelante. La canción es potente y la estética futbolera y urbana la acompaña, esto también se plasma en la camiseta especial que Winamax ha creado en colaboración con Kappa", explicó el rapero.