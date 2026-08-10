El Rayo Vallecano recibirá en Butarque al Alavés

Archivo - Fachada del estadio de Butarque, donde suele jugar el Leganés, a 23 de abril de 2026, en Leganés, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano jugará su primer partido de la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña de Leganés, según confirmó este lunes el club 'pepinero'.

"El CD Leganés ha llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para que el conjunto madrileño pueda disputar su primer partido de Liga como local en el Estadio Ontime Butarque el próximo jueves 20 de agosto ante el Deportivo Alavés", indicó el Leganés en un comunicado.

El equipo franjirrojo está actualmente sin campo donde jugar después de que la Comunidad de Madrid le suspendiese a finales de julio la concesión del estadio de Vallecas por haber detectado graves deficiencias de seguridad.

Desde entonces, las informaciones habían apuntado a una posible marcha del Rayo Vallecano a El Plantío, en Burgos, algo que había provocado un nuevo enfado mayúsculo de su afición, que advirtió que no viajaría a casi 250 kilómetros para animar a los suyos, aunque esta confirmación se refiere de momento a este primer encuentro.

"Ante la delicada situación que afecta al estadio vallecano, y en coordinación con la Comunidad de Madrid, desde el CD Leganés se ha tendido la mano para que el partido pueda jugarse en el Estadio Ontime Butarque, siempre que se cumpliesen unas mínimas garantías que defiendan los intereses de los aficionados 'pepineros' y del propio club. Finalmente, y de la mano de la CAM, ambos clubes han llegado a un acuerdo para que los vallecanos puedan disputar el primer partido de Liga en el Estadio Ontime Butarque", puntualizó el equipo de LaLiga Hypermotion.

De este modo, el Rayo Vallecano, que abrirá a domicilio ante el Sevilla FC su participación en LaLiga EA Sports el próximo 15 de agosto, volverá a jugar en Butarque, donde ya tuvo que disputar la pasada campaña el derbi ante el Atlético de Madrid por las malas condiciones del césped de su feudo.

"El CD Leganés, al igual que ocurriese la temporada pasada cuando el Rayo Vallecano disputó uno de sus encuentros en el Estadio Ontime Butarque, destinará parte de los ingresos obtenidos a una iniciativa con repercusión para todos los aficionados del club, que sienten el Estadio Ontime Butarque como su casa", remarcó el conjunto leganense.