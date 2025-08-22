Real Betis - Deportivo Alavés: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cartuja, casa del Real Betis esta temporada, acoge el primer partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports entre un Betis que buscará confirmar sus aspiraciones europeas y un Alavés que quiere sorprender fuera de casa tras su buen arranque liguero.

Posibles alineaciones:

Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Fornals, Altimira, Lo Celso; Ruibal, Cucho y Riquelme.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Parada; Ibáñez, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; y Toni Martínez.

Fecha y hora:

El duelo entre Real Betis y Deportivo Alavés de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio de La Cartuja se celebrará el viernes 22 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los verdiblancos y los babazorros se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga.