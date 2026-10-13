El Real Betis quiere su primera fiesta de Champions en La Cartuja

El centrocampista español del Real Betis Dani Ceballos. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este miércoles en el estadio de La Cartuja al Oporto (21.00 horas), en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido que supondrá la vuelta de la máxima competición continental al feudo verdiblanco once años después y en el que los de Manuel Pellegrini buscan dar un salto en sus opciones clasificatorias con su segundo triunfo en dos jornadas.

El himno de la Liga de Campeones volverá a sonar con el Real Betis ejerciendo la localía 7618 días después. La última vez que ocurrió fue en el, entonces denominado, estadio Manuel Ruiz de Lopera, frente al Anderleth y con los verdiblancos ya sin opciones de clasificación. Así, el triunfo serían para los belgas (0-1), gracias a un solitario gol del ahora entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany.

Ahora, la situación del Real Betis es mucho más esperanzadora. Su inicio de curso está siendo sobresaliente, ocupando la tercera posición en LaLiga EA Sports tras ocho jornadas --19 puntos-- y habiendo ganado en su debut en Champions ante el Lille (2-3). Además, solo ha caído derrotado en un partido de los nueve que ha disputado y encadena siete victorias consecutivas como local.

También está viviendo un gran arranque de curso su rival. El Oporto es líder de la Liga Portuguesa tras ganar sus compromisos en las ocho primeras jornadas. Además, se proclamó campeón de la Supercopa de Portugal, y solo el Manchester City (0-2), en su estreno en Liga de Campeones, ha sido capaz de ganar a los de Francesco Farioli. A lo que se suma que han ganado todos los encuentros disputados a domicilio durante el curso.

Así, el reto de los verdiblancos será el de acabar con esa fantástica racha de los dragones y, de paso, resarcirse del último partido europeo que disputó en La Cartuja, en el que el Sporting de Braga, precisamente, un equipo portugués, lo eliminó en cuartos de final de la Liga Europa tras ganar (2-4). Para ello, Manuel Pelligrini dio descanso en el encuentro liguero del pasado sábado a jugadores como Marc Bartra, Dani Ceballos o Troy Parrott.

Todos ellos apuntan a la titularidad frente al Oporto, en un partido en el que la ofensiva bética tendrá que romper el entramado defensivo de un equipo que solo ha encajado seis goles en todo el curso y mantenido la portería a cero en seis de los 11 encuentros que ha jugado. Pieza clave será Isco Alarcón, que está recuperando su mejor versión y prueba de ello es el partido que realizó frente a Osasuna, con doblete incluido.

También será importante la vuelta de Marc Bartra, que pese a recuperarse de sus molestias de cara a Osasuna no participó en el duelo. Y es que, más allá de anotar un doblete frente al Lille en el debut europeo, el central catalán es la pareja habitual de Natan Bernardo de Souza, junto al que buscará cerrar la portería verdiblanca por segunda vez en los últimos seis partidos.

Especialmente atención deberán tener sobre el español Gabri Veiga, que está emergiendo como el líder del Oporto. El canterano celtiña acumula cuatro goles y tres asistencias en liga y viene de descansar en el encuentro del pasado fin de semana ante Marítimo. Además, la referencia ofensiva de los lusos es otro viejo conocido de LaLiga EA Sports, y exsevillista, como André Silva, que ha participado en tres tantos en los últimos tres partidos --un gol y dos asistencias--.

En el apartado de bajas, Pellegrini tendrá las únicas bajas de Junior Firpo y Aitor Ruibal, este último ya entrena con el grupo, mientras que los portugueses llegan a Sevilla con las importantes bajas de Jan Bednerek, sancionado, y William Gomes, lesionado. Especialmente sensible será esta última, ya que el delantero brasileño está siendo uno de los jugadores más destacados del Oporto en el arranque de curso.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Ceballos; Fornals, Isco, Ez Abde; y Parrott.

OPORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Rosario, Kirwior, Fernandes; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, André da Silva y Sainz.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.