El Real Betis regresa al olimpo europeo

El jugador del Real Betis Francisco 'Isco' Alarcón. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis arranca su andadura en la fase liga de la Liga de Campeones ante el Lille en Stade Pierre Mauroy (21.00 horas/M+ Liga de Campeones 3), un partido que supone el regreso de los verdiblancos a la máxima competición continental 21 años después y en el que tendrán enfrente a un Lille que llega tras un gran comienzo de curso en el que se mantiene invicto.

El sueño europeo del Real Betis comienza en la ciudad francesa de Villeneuve-d'Ascq, en la que el club verdiblanco volverá a escuchar la sinfonía de la Liga de Campeones por segunda temporada en su historia y por primera vez en 21 años. Lejos quedan los recuerdos del equipo liderado por Dani, Rivera o Joaquín que, pese conseguir ganar al Chelsea y empatar en Anfield, no pudieron superar la fase de grupos.

Ahora, son los Isco Alarcón, Anthony, Ceballos o Marc Bartra los que están llamados a liderar a un equipo que tiene como objetivo estar entre los 24 primeros clasificados al término de la fase liga. Para ello, los pupilos de Manuel Pellegrini, que vuelve a la Champions una década después, deben arrancar bien ante un rival directo como el Lille, que en sus dos últimas presencias en la competición alcanzó los octavos de final.

Esta temporada, de la mano de Davide Ancelotti, que vive en el club galo su primera experiencia en un banquillo europeo, quiere repetir resultado. De momento, el desempeño del equipo está siendo esperanzador, con siete puntos de nueve posibles en Ligue 1, dejándose puntos tan solo en el empate ante el vigente campeón de Europa, el PSG (2-2). Ahora, quieren trasladar el buen arranque doméstico a la Liga de Campeones, en la que necesitarán hacerse fuertes en su feudo para repetir hazañas pasadas.

El Real Betis, que también está viviendo un inicio de curso notable --cuarto en Liga con nueve puntos--, buscará alargar el estado de euforia que vive el equipo tras ganar el pasado viernes al Real Madrid. Eso sí, necesitará poner punto y final a una mala racha de tres visitas consecutivas sin ganar en Europa --dos derrotas y un empate--, y de paso poner fin a la maldición de los verdiblancos en tierras francesas, donde no han ganado nunca --cuatro derrotas y un empate--.

Una victoria para la que será clave que el centro del campo del Real Betis minimice pérdidas ante un rival intenso y vertical como el Lille. Para ello, Pellegrini podría alinear a cuatro medios con Facundo Bernal y Marc Roca en el doble pivote, Isco Alarcón como media punta y Pablo Fornals partiendo desde el costado zurdo. Además, Dani Ceballos, que ha entrado en la convocatoria, tiene opciones de redebutar con el Betis.

Arriba, el técnico chileno tendrá que elegir entre dar continuidad a los buenos minutos y estreno goleador de Troy Parrot o apostar por el hasta ahora titular, Cucho Hernández. La decisión entre uno u otro también marcará el estilo ofensivo de los andaluces, siendo el delantero escocés mucho más referente que el colombiano. Por otro lado, en defensa, Marc Bartra, por el lesionado Diego Llorente, sería la única novedad con respecto al duelo liguero ante el Real Madrid.

En cuanto a los peligros del Lille, el conjunto de heliópolis tendrá que desentramar un entramado defensivo que solo ha recibido goles por parte del PSG en los tres encuentros ligueros que ha disputado. El doble pivote conformado por Benjamin André y Nabil Bentaleb aporta equilibrio a un equipo que en la ofensiva explota la velocidad de Osame Sahraoui y Ethan Mbappé, el talento de Hakon Haraldsson y la veteranía y remate de un viejo rockero como Olivier Giroud.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LILLE: Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexandro, Perraud; André, Bentaleb; Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; y Giroud.

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; y Parrot.

--ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL).

--ESTADIO: Stade Pierre Mauroy.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 3.