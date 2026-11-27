Archivo - El jugador del Real Madrid Jude Bellingham (izquierda) intenta regatear al centrocampista del Deportivo Alavés Antonio Blanco en el Santiago Bernabéu. - -/Le Pictorium via ZUMA Press/dp / DPA - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado (21.00 horas) al Deportivo Alavés en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, buscando su undécimo triunfo consecutivo que les permitiría igualar un registro de la temporada 2014-15 y seguir apretando la lucha por el liderato que posee el FC Barcelona, frente a un equipo vasco asentado en la zona media y que quiere olvidar su crisis reciente asaltando un feudo en el que no gana desde hace 26 años.

El equipo entrenado por José Mourinho -que después visita a la Real Sociedad y al Athletic Club- disputa su tercer partido consecutivo en el Santiago Bernabéu ubicado en la segunda posición de la clasificación con 33 puntos, a 3 del líder, que no juega hasta el domingo y al que puede igualar si enlaza la séptima victoria seguida en Liga y la undécima en todas las competiciones.

Y es que con la 'manita' (5-1) al PSV en Champions ya son una decena de triunfos consecutivos, algo que el Real Madrid no lograba desde hace cinco años, en la temporada 2021-22, con Carlo Ancelotti en el banquillo. Y ahora, el reto es igualar una marca para la que hay que retroceder 12 años, hasta el curso 2014-15 también con el italiano en el banquillo, con un equipo que entonces estableció el récord absoluto del fútbol español con 22 victorias seguidas.

Los madridistas atraviesan un momento de alta eficacia ofensiva, con 16 tantos a favor desde su victoria en el Spotify Camp Nou, es decir, promediando más de tres goles en esta serie más reciente. Una fiabilidad que se extiende desde la derrota (2-1) en el Riyadh Air Metropolitano, escenario que significó un punto de inflexión, ya que desde el derbi no han cedido ni un solo punto en seis encuentros.

Aunque el conjunto merengue debe cerrar la puerta a las dudas que generó ante el PSV, cuando mostró dos caras bien diferenciadas: una primera parte muy pobre y en la que se quedó sin rematar a puerta desde febrero de 2025, y una segunda mitad en la que los blancos, guiados por un Jude Bellingham 'Zidanesco' que vive un momento dulce y es el líder futbolístico del Madrid de Mourinho.

De nuevo con el inglés en el once, después de ser suplente en Champions, y con la gran incógnita sobre si esto dejará a un Vinícius Júnior mejorado -marcó casi 100 días después- en el banquillo o no. Mientras el técnico portugués también debe decidir respecto a Yan Diomande y Arda Güler, con Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni pugnando para el doble pivote. Vuelve Ferland Mendy a una convocatoria más de 200 días después y son baja Trent Alexander-Arnold, Endrick, Raúl Asencio y Rodrygo Goes.

Ahora, con los 13 goles de Kylian Mbappé en Liga, el siguiente paso en un Alavés que ante el RC Deportivo (3-1) cortó una racha de ocho encuentros consecutivos de la competición doméstica sin ganar, sumando solo 3 puntos de 24 posibles. Y en su viaje a la capital se enfrenta a un Bernabéu en el que no ganan desde el año 2000 -después, 11 derrotas en 11 visitas- los merengues están a un triunfo de iniciar una temporada liguera con siete victorias seguidas como local desde el curso 2010-11.

Sin embargo, un gran inicio de temporada les permite a los 'babazorros' sumar 16 puntos y ocupar la novena plaza, en una posición de tranquilidad que, incluso, les posibilita soñar con puestos europeos si vence en el Bernabéu 26 años después. Pero que sea lejos de Mendizorrotza no es demasiado prometedor, ya que el Alavés solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos de Liga a domicilio.

Y es que el equipo vitoriano es el sexto peor conjunto a domicilio de la competición, todavía sin ganar lejos de casa y solo con tres puntos en 6 partidos, además de marcar cuatro goles por los 11 recibidos. Los de Quique Sánchez Flores necesitan una alegría fuera de casa, aunque la primera misión será protegerse de la capacidad ofensiva merengue y después confiar en el instinto de Lucas Boyé o Toni Martínez, sin los lesionados Facundo Garcés, Hugo Novoa y Mikel Rodríguez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny Otto; Ángel Pérez, Ibáñez, Guevara, Blanco, Rebbach; Toni Martínez y Lucas Boyé.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.