El Real Madrid defiende liderato lleno de ausencias y sin la 'presión' del Clásico

Actualizado 19/10/2019 12:01:50 CET

Isco y James se abrazan tras el gol del colombiano en el Real Madrid-Granada - A. Perez Meca / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid defiende liderato sin la 'presión' del Clásico

Los de Zidane esperan no acusar las ausencias ni el parón ante el animado Mallorca de Kubo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará olvidar sus numerosas ausencias y el parón internacional para defender una jornada más su liderato en LaLiga Santander en su visita de este sábado a Son Moix (21.00 horas) al recién ascendido Mallorca, animado y que ha podido preparar a conciencia este partido.

Hace siete años, desde el 28 de octubre de 2012, que el conjunto madridista no visita la isla en Liga. Entonces, firmó una goleada (0-5) a un rival que esa temporada consumaría su descenso y el inicio de una época dura, y que también se llevó otros cinco tantos en el Bernabéu. Sin embargo, el equipo bermellón no parece que vaya a ser tan dócil en esta ocasión en un duelo donde los visitantes ya no tendrán la 'presión' añadida de llegar líder a un Clásico que ya no se jugará la próxima jornada.

Además, los de Vicente Moreno también se ven algo favorecidos por el siempre inoportuno éxodo de internacionales que suele 'perjudicar' más a los 'grandes' y que en este caso ha dañado algo más al Real Madrid en forma de lesiones, aunque este ya prácticamente se ha habituado a convivir con este problema que le acompaña desde la pretemporada veraniega.

Luka Modric y Gareth Bale fueron los damnificados esta vez, y además en el mismo partido que enfrentó a sus respectivas selecciones. Ninguno podrá jugar en la isla, al igual que Lucas Vázquez, Toni Kroos, pese a que este completó el entrenamiento del viernes, y Eden Hazard y Carvajal, ambos ausentess de la convocatoria a última hora. Parece que el alemán, el belga y el madrileño son reservados para el vital partido de Champions del martes en Estambul.

De este modo, en el centro del campo, Casemiro y un Valverde al alza serán fijos y tanto Isco Alarcón como James Rodríguez, futbolista que parece haber convencido al francés para quedarse y poder tener minutos, tienen muchas opciones de jugar ambos. Arriba, Benzema será el '9' salvo sorpresa y podría estar acompañado por Jovic si Zidane opta por un diseño más parecido al 4-4-2, donde Vinicius sería el sacrifiado.

Además, tras improvisar con Carvajal en la visita del equipo nazarí, Zidane ya vuelve a contar con sus dos laterales izquierdos, Marcelo y Mendy, y ahora deberá elegir quien juega en una defensa donde Odriozola relevará al de Leganés y Militao podría tener su opción para dar descanso a un Varane que llegó algo cargado del parón.

La atención también estará puesta en la portería, donde se espera la vuelta de Thibaut Courtois, ausente por una gastroenteritis ante el Granada y cuya suplencia en Son Moix en beneficio del francés Areola volvería a avivar el debate en esta posición.

El Real Madrid volverá a tener un examen a domicilio, la faceta en la que más está flojeando en este inicio de campaña, pese a sus victorias en Balaídos y el Sánchez-Pizjuán. En Palma, le espera un Mallorca que aspira a puntuar para intentar salir de la zona de descenso que ahora mismo ocupa.

Pese a esta posición, los de Vicente Moreno llegaron con cierto alivio a la preparación de este partido gracias a la casi obligada victoria ante el Espanyol (2-0), que puso fin a seis jornadas sin ganar desde el exitoso estreno ante el Eibar. Sus siete puntos han sido con el apoyo de su público, que no festeja un triunfo liguero ante los madridistas desde el 26 de febrero de 2006, con Zidane en el campo y con un japonés, Okubo, jugando en sus filas.

Ahora es otro futbolista nipón el que centra la atención en el equipo balear. El joven Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid, espera tener minutos y mostrar sus cualidades a Zidane, aunque no se prevé su presencia en el once con otro canterano madridista como Aleix Febas y la amenaza arriba de Budimir y Dani Rodríguez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD MALLORCA: Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Gámez; Febas, Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Ramos, Militao, Marcelo; Isco, Valverde, Casemiro, James; Benzema y Jovic.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Son Moix.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.