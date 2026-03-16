El capitán del Real Madrid Fede Valverde (derecha) conduce el balón ante el portugués Bernardo Silva (Manchester City), en la ida de octacos de final de la Champions 2025/26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid defiende ventaja e historia en el Etihad

Un equipo blanco revitalizado busca sellar los cuartos de Champions ante un City en un momento delicado y obligado a una gran remontada

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita al Manchester City este martes (21.00 horas) en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, duelo en el que los blancos defenderán la amplia renta de tres goles lograda en su exhibición en la ida, además con la posibilidad de contar con Kylian Mbappé, mientras el conjunto inglés apela a la fuerza del Etihad Stadium ante un 'imposible' tras una jornada doméstica negativa.

Los pupilos de Álvaro Arbeloa fueron muy superiores al City hace apenas cinco días en un Santiago Bernabéu que, como en pocas veces este curso, quedó satisfecho. Fede Valverde, con un 'hat-trick' en la primera parte, fue el protagonista de una noche europea que recordó a las de antaño, para poner pie y medio en cuartos de final, ya que al Real Madrid nunca le han remontado un 3-0 en ninguna competición --avanzó en las 35 eliminatorias europeas en las que ganó la ida por al menos tres goles--. Tres años ya salió goleado severamente de ese escenario, y aunque la situación entonces era diferente, no debe relajarse en su ventaja.

La estrategia del técnico salmantino funcionó en el momento más necesario, catapultado por la efectividad del 'Halcón' y ese multiplicador de optimismo que supone el gol. Con esa amplia renta, que pudo ser de cuatro tantos si Vinícius Júnior hubiera marcado un penalti que provocó, los blancos mejoraron su fútbol en el mejor partido de la 'era Arbeloa'. El reto ahora es no limitar el potencial que se vislumbró en la ida por miedo a una remontada. Esa dicotomía entre ser fiel a lo que me ha funcionado, con el riesgo de cometer más errores, o protegerte y esperar.

Ese triunfo revitalizó a un equipo que se presentó al primer envite con una decena de bajas, entre ellas las de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero ambos futbolistas sí han entrado en la convocatoria para la vuelta. Arbeloa confirmó que el francés está bien y que puede participar en cualquier momento, pero descartó para jugar al inglés, que únicamente ha querido acompañar a sus compañeros.

A la espera de que pueda volver el '10' desde el inicio o guardarlo como carta, se atisba el mismo once, solo con la entrada de Álvaro Carreras, que viene de lesión, o Fran García por la izquierda, mientras la fórmula 'Vini'-Brahim Díaz, sin un '9' clásico, parece funcionar. En el duelo de LaLiga EA Sports del sábado ante el Elche CF, con triunfo por 4-1, Arbeloa hizo menos rotaciones de las esperadas para seguir en plena lucha por un liderato que mantiene el FC Barcelona por 4 puntos, aunque sí repartió esfuerzos con el choque controlado.

EL RECUERDO DE 2023

El 15 veces campeón de Europa ya sabe lo que es ganar en el feudo 'cityzen', el cual conquistó 'in extremis' el curso pasado (2-3) por primera vez en la historia. Y ahora, aunque no como en aquel momento, también se encuentra a un Manchester City que atraviesa un momento delicado. Después de la contundente derrota en Chamartín, el conjunto de Guardiola no pudo resarcirse en la Premier, al no pasar del empate (1-1) frente a un West Ham que roza el descenso.

El campeón de la Champions en 2023 perdió comba en su persecución sobre el Arsenal, que ahora está en lo más alto con 9 puntos de ventaja y un partido más. El técnico catalán, que ha ganado como entrenador en 14 ocasiones de 29 enfrentamientos ante el Real Madrid, promete intentar una machada que nadie ha logrado, a través de un acoso ofensivo que los madridistas ya sufrieron en los cuartos de final de 2024.

Además, ningún equipo de Guardiola ha remontado una eliminatoria tras irse perdiendo en la ida desde la temporada 2014-15, y el Real Madrid ya ha eliminado al City en cuatro ocasiones, dos de manera consecutiva en las dos últimas ediciones, por lo que podría convertirse en una de sus principales bestias negras.

El equipo inglés, con la baja de Josko Gvardiol y la duda de Savinho, sabe que ha logrado un resultado que, al menos, forzaría la prórroga ante los blancos en 10 ocasiones este curso, aunque solo una de ellas en Champions (4-1 frente al Borussia Dortmund). Atendiendo a que deben arriesgar, Guardiola podría decantarse por poblar más el centro del campo para dominar y encerrar a un Real Madrid que solo se ha quedado sin marcar en una ocasión en Etihad con el catalán en el banquillo rival: fue en 2023 y el City ganó 4-0 para clasificarse para la final y conquistar posteriormente el título.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Cherki, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly; Semenyo y Haaland.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler; Brahim y Vinícius.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Etihad Stadium.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.