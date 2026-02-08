Valencia CF - Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid desespera a Mestalla con lo justo

Los de Arbeloa cumplen ante el Valencia para seguir a solo un punto del liderato

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cumplió (0-2) ante un Valencia herido este domingo para mantener la mínima desventaja de un punto con el líder FC Barcelona en la lucha por LaLiga EA Sports, gracias al gol de Álvaro Carreras y la puntilla en el descuento de Kylian Mbappé.

El equipo de Álvaro Arbeloa sacó adelante otro encuentro espeso en cuanto a fútbol, como el triunfo contra el Rayo la semana pasada, pero vital para seguir en la pelea. Sin trucos de Gandalf, como confesó el nuevo técnico blanco, el Madrid encontró algo de estabilidad pese a las bajas en un Mestalla crispado.

Sin Vinícius Júnior, Jude Bellingham ni Rodrygo Goes, el cuadro visitante abrió la lata ya pasada la hora de duelo con una acción individual de Carreras. El Valencia tuvo un balón al poste de Lucas Beltrán poco después como mejor y casi única ocasión, mientras que Mbappé engordó sus estadísticas con el 0-2 en el 91'.

El primer tiempo tuvo poca historia. A los blancos se les vio de nuevo los problemas en el centro del campo, poca creación y pocas ideas para los delanteros, más allá de los intentos de Arda Güler, quien se entendió bien con Mbappé, naciendo ahí el par de ocasiones visitantes en 45 minutos. El Valencia presionó de inicio, pero pareció perder la fe con el rodar del encuentro.

Los de Carlos Corberán daban por bueno que el Madrid apenas generara peligro, pero cuando llegó el 0-1, tampoco reaccionaron. Fue Carreras quien hizo de Vinícius en la banda, dejando a rivales a su paso hasta sorprender con el disparo raso para poner a los de Arbeloa por delante. Con todo, Beltrán pudo empatar para el equipo 'che' y, con el susto, el técnico del Madrid pidió más control.

El Valencia apenas pudo discutir esa posesión, ni buscar la meta rival con peligro, escuchando ya de manera clara los pitos y cánticos de su afición en contra de jugadores, técnico y directiva. Después de la dolorosa eliminación en Copa, Mestalla volvió a mostrar el descontento con un equipo en peligro de caer al descenso.

En el descuento, pese a no ser su mejor día, Mbappé aprovechó el regalo de Brahim Díaz para firmar el 0-2 y sumar el 23º gol de la temporada en Liga. La mejor arma del Madrid sigue afilada, mientras la temporada entra en el tramo decisivo y Arbeloa, sin magia pero con trabajo por delante, necesita que su equipo rinda a mayor nivel pensando en rivales con la moral más alta que el Valencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 0 - REAL MADRID, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

VALENCIA CF: Dimitrievski; Unai Nuñez (Thierry, min.73), Comert, Copete, Gayà; Luis Rioja (Ramazani, min.81), Pepelu (Guido, min.73), Ugrinic (Guerra, min.81), Danjuma; Beltrán (Sadiq, min.82) y Hugo Duro.

REAL MADRID: Courtois; David Jiménez (Alexander-Arnold, min.76), Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler (Mastantuono, min.82); Valverde (Cestero, min.92), Mbappé y Gonzalo (Brahim, min.76).

--GOLES:

0 - 1, min.65, Carreras.

0 - 2, min.91, Mbappé.

--ÁRBITRO: Javier Alberola (C.Castilla-La Mancha). Amonestó a Copete (min.88) por parte del Valencia. Y a Carreras (min.69) en el Madrid.

--ESTADIO: Mestalla, 47.515 espectadores.