El Real Madrid golea a la Real Sociedad y afianza su segunda plaza en la Liga F

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, liderado por el 'olfato' goleador de la danesa Signe Bruun, afianzó su segunda posición en la clasificación de la Liga F 2024-2025 tras imponerse este martes con solvencia por 1-3 a la Real Sociedad y ponerse además a cinco puntos del liderato del FC Barcelona.

El conjunto madridista no permitió la revancha 'txuri-urdin' tras la semifinal de la pasada Supercopa de España en el partido aplazado de la undécima jornada por el temporal que azotó San Sebastián a finales de noviembre. La victoria le permite poner once puntos de distancia con el equipo de José Luis Sánchez Vera, que no pudo aumentar su renta de tres puntos sobre el Atlético de Madrid y el Athletic Club en la pelea por la última plaza que da acceso a la previa de la próxima Liga de Campeones.

Como sucediera en su último enfrentamiento en Butarque, el Real Madrid golpeó primero y pronto, gracias a Signe Bruun, acertada para rematar un balón que no acertó a despejar del mejor modo posible la defensa local. Sin embargo, en esta ocasión no hubo respuesta de la Real Sociedad y la delantera danesa logró doblar la ventaja antes de la media hora con otro remate cercano y tras una asistencia de Caroline Weir.

Tras el descanso, el conjunto donostiarra reaccionó y salió con fuerza en busca de recortar distancias y poner emoción al choque, pero se topó con el infortunio con el autogol de Andreia Jacinto. Lucía Pardo hizo casi a renglón seguido el 1-3, pero Alba Redondo finiquitó el encuentro en el tramo final.