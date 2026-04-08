El Real Madrid necesita en Múnich una remontada inédita en Copa de Europa

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, ante el Bayern de Múnich en la Champions League 2025/26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió este martes ante el Bayern de Múnich por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que está obligado a remontar este resultado para ocupar una plaza en las semifinales continentales, algo que nunca ha logrado el conjunto merengue en la Copa de Europa y sólo una vez en su historial europeo.

Dos errores en zonas prohibidas, uno al final de la primera parte que propició una combinación precisa y efectiva que culminó Luis Díaz para el 0-1, y otro antes del primer minuto de juego de la segunda mitad, que generó un disparo desde la frontal de Harry Kane al fondo de la red, metieron en un problema al conjunto merengue, que pudo guardarse una vida para la vuelta.

Los blancos viajan con más esperanzas a Múnich gracias al tanto en la segunda mitad del francés Kylian Mbappé, que ya suma 14 dianas como 'pichichi' de la máxima competición continental. Así, el Real Madrid sabe que un gol empata el cruce y le mete de nuevo en la lucha por el puesto en las 'semis', aunque para ello debe obrar un milagro que nunca ha ocurrido en la entidad blanca.

El 15 veces campeón de Europa sólo ha conseguido dar la vuelta un resultado adverso en la ida en casa en las siete ocasiones que perdió el primer partido en el Santiago Bernabéu en una eliminatoria continental. Fue en la Recopa -competición que jugaban los campeones de Copa de cada país- de 1970-1971 frente al Wacker Innsbruck en octavos de final.

Entonces, el equipo austriaco derrotó 0-1 al Real Madrid como visitante gracias al gol de Graussmann en una noche helada y ante unos 30.000 espectadores. La vuelta, en un Tivoli Stadion de Innsbruck lleno, fue tensa y los dos goles (0-2) del conjunto madridista, de Toni Grande y Manolín Bueno, llegaron en los últimos 15 minutos. En esa edición, los madridistas alcanzaron la final, pero perdieron ante el Chelsea FC inglés.

Esta es la única eliminatoria europea que el Real Madrid ha conseguido levantar después de perder en casa el encuentro de ida. El primer y único espejo en el que se pueden mirar los pupilos de Álvaro Arbeloa en su deseo en Múnich de avanzar a semifinales. Y es que es misión casi imposible en Europa, porque el conjunto blanco solo tiene aproximadamente un 7% de posibilidades de seguir en la competición, según la estadística.

El conjunto madrileño se encontró en esta situación en otras seis ocasiones. En la temporada 1993-94, de nuevo en la Recopa, el Paris Saint-Germain francés venció en la ida de cuartos con gol de George Weah; y luego le valió el 1-1 de la vuelta en el Parque de los Príncipes.

Ya en la era moderna de Champions, en 2001, también el Bayern -la última victoria de los alemanes en el Bernabéu hasta este martes- se impuso por 0-1 con un tanto de Giovane Élber en semifinales en un cruce en el que eliminaron a los blancos, derrotados en la capital bávara por 2-1 y que eran entonces los actuales campeones.

Solo cinco años después, con un Real Madrid inmerso en su maldición de los octavos de final en la Champions, Thierry Henry conquistó el feudo madridista con un golazo al contragolpe para que el Arsenal venciera 0-1, en una eliminatoria en la que el conjunto madridista se quedó a cero tras el empate sin goles en la vuelta en Londres.

En febrero de 2009, de nuevo un equipo inglés amargó la noche a la afición en Chamartín. El Liverpool de Rafa Benítez, Fernando Torres, Xabi Alonso, Steven Gerrard y el propio Álvaro Arbeloa se fue del Bernabéu con un 0-1 gracias al gol de Yossi Benayoun, en el famoso cruce del 'chorreo' que el entonces presidente del Real Madrid, Vicente Boluda, vaticinó en Anfield sin éxito, ya que los 'reds' avanzaron con un global de 5-0 a favor.

CITY, ÚLTIMO PRECEDENTE ADVERSO

Ya con José Mourinho en el banquillo, el Real Madrid cayó 0-2 en la ida de semifinales de Champions ante el FC Barcelona en 2011 -el último Clásico en Champions-. Un doblete de Leo Messi en la segunda parte sentenció un encuentro marcado por expulsión de Pepe, lo que provocó el enfado del técnico portugués en la famosa rueda de prensa posterior con su expresión de '¿por qué'. En el Camp Nou, sólo pudo empatar a un gol.

Y la derrota más reciente del Real Madrid en una ida disputada en el Santiago Bernabéu fue en la temporada 2019-20, en la Champions de la pandemia. Fue ante un Manchester City que remontó un primer tanto de Isco, con dos goles en la recta final de Gabriel Jesús y Kevin de Bruyne de penalti, cayendo, meses después en un Etihad sin público de nuevo por 2-1.

Con todo, la estadística no es nada favorable para los madridistas, que además de todas esas eliminatorias sólo fue capaz de ganar una vez, hace ya 55 años, lo que necesita en el Allianz Arena para forzar al menos una prórroga y seguir soñando con no verse ya muy lejos de levantar al menos un título a mediados del mes de abril.

Tampoco le fue demasiado bien en su historia reciente cuando empató la ida en el Santiago Bernabéu y todavía valía el valor doble de los goles como en la ida de las semifinales de la Champions 20-21 ante el Chelsea, que arañó un 1-1 en el Di Stéfano y luego ganó 2-0 en Stamford Bridge.

El Dinamo Kiev ucraniano hizo lo propio en la ida de cuartos de la 98-99 (1-1) e imponerse 2-0 en la vuelta, y, ya a finales de los 80, tanto el PSV neerlandés como el Milán italiano hicieron valer sus empates a un gol en el feudo de Concha Espina en la ida de las semifinales de 1988 y 1989, respectivamente, con 0-0 y el recordado 5-0 de San Siro. En 2013, tras el 1-1 ante el Manchester United inglés, sí remontó ganando 1-2 en Old Trafford con un latigazo del croata Luka Modric.