El Real Madrid opta por el azul y blanco en su tercera equipación

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y 'adidas' presentaron este viernes la tercera equipación del club madridista para la temporada 2025-2026, con predominancia de los colores azul y blanco y con un diseño inspirado también en el Santiago Bernabéu y sus asientos.

Así, según indicó la marca deportiva en nota de prensa, el diseño de la camiseta, en un vibrante azul 'Bluebird', "se inspira en los icónicos asientos del Bernabéu y combina el legado del Real Madrid con un estilo contemporáneo, pensado para que tanto jugadores como aficionados lleven consigo la energía del estadio allá donde vayan".

Además, por primera vez, las tres bandas blancas de 'adidas' en las mangas presentan un acabado dentado, "inspirado en las líneas características del ADN de la marca, aportando un toque clásico y distintivo". En la parte superior de la espalda, justo bajo el cuello, se incorpora un detalle en amarillo con las siglas 'RMCF', que remata el diseño "con un guiño exclusivo al club", mientras que la firma también incorpora su emblemático logotipo 'Trefoil'.

Diseñada para el máximo rendimiento, la camiseta incorpora la última tecnología de la marca deportiva alemana "para ofrecer a los jugadores la confianza necesaria en los momentos de mayor exigencia". De este modo, la versión de competición está confeccionada con materiales avanzados que favorecen la ventilación y ayudan a mantener la frescura durante el juego. La versión para aficionados incluye tejidos absorbentes que eliminan el sudor y mantienen el cuerpo seco.