Vista exterior del Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, avanzó que el club se plantea "volver pronto" a la actividad de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu, ya que "no existe ningún impedimento legal" para celebrarlos en el feudo madridista.

"Sobre los conciertos, no existe a día de hoy ningún impedimento legal para celebrar los conciertos. Se interpusieron contra el club y contra mi propia persona una serie de acciones legales que la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó, y el club no puede ser imputado por estos hechos", recordó el directivo durante una intervención en la Asamblea General Ordinaria del club.

José Ángel Sánchez defendió que "no hay ningún impedimento legal para celebrar conciertos a día de hoy". "Las obras de acondicionamiento acústico del estadio han terminado y han mejorado bastante la situación inicial y realmente estamos planteando volver a la actividad de conciertos pronto", dijo.

"Quedan obras de acondicionamiento exterior y algunas pequeñas cosas relacionadas con la iluminación y pequeños remates. La obra está prácticamente terminada", agregó sobre la situación actual con el Santiago Bernabéu.

Ante las denuncias vecinales por el ruido y la admisión a trámite de una querella judicial, el Real Madrid suspendió en septiembre de 2024, semanas después de arrancar la nueva temporada de espectáculos en el recién renovado Bernabéu, toda su programación musical para acometer esas obras de insonorización.