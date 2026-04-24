Real Madrid y Real Sociedad quieren dar un paso más hacia la Champions en la Liga F Moeve

Athenea del Castillo durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad intentarán sumar nuevas victorias este fin de semana en la vigesimosexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 ante el DUX Logroño y el Madrid CFF respectivamente para seguir dando pasos hacia la consecución de la segunda y tercera posición que les permita intentar jugar la Liga de Campeones la temporada que viene.

Con el FC Barcelona coronado ya campeón el pasado miércoles, las cinco jornadas que restan de campeonato doméstico se centran principalmente en conocer qué otros dos equipos podrían estar en la Champions 2026-2027 y quiénes serán los que vivan el dolor del descenso.

Para el primer objetivo, el Real Madrid, segundo clasificado, y la Real Sociedad, lo tienen bastante bien encarrilado y esperan certificarlo lo antes posible. El conjunto madridista, de hecho, podría asegurarse ya tras esta jornada al menos la tercera posición, pero no querrá relajarse demasiado en busca de acabar como subcampeón un año más.

El equipo que entrena Pau Quesada vuelve tras un parón donde espera haber recuperado energía tras unas semanas de mucho desgaste a nivel mental y físico por el carrusel de tres partidos consecutivos con el Barça. Con cinco puntos de ventaja sobre la Real y 13 sobre el Costa Adeje Tenerife, espera hacerse fuerte en el Alfredo di Stéfano ante un DUX Logroño, antepenúltimo clasificado con cinco puntos de renta sobre el descenso y que ya le amargó en la primera vuelta cuando sólo un gol más allá del minuto 90 de Signe Bruun evitó la derrota.

Por su parte, el equipo 'txuri-urdin' quiere mantener o mejorar sus ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife en la visita a Zubieta de un Madrid CFF irregular y que sólo ha sacado uno de los últimos 12 puntos para seguir apretando al Real Madrid en la pelea por el subcampeonato.

El conjunto tinerfeño, que lleva diez de los últimos 12 puntos, tratará de aprovechar cualquier error realista y mantener sus opciones en un duelo atractivo ante un Sevilla FC que ha perdido fuelle en las últimas jornadas tras encadenar tres derrotas seguidas.

Además, el Atlético de Madrid buscará continuar cimentando su mejoría antes del parón para llegar de la mejor forma posible a la final de la Copa de la Reina Iberdrola del 16 de mayo ante el FC Barcelona con su quinta victoria seguida en una difícil visita a un FC Badalona Women que como local suele ser muy competitivo.

La jornada también tiene encuentros donde las miradas están centradas en el descenso. El colista Levante UD y el Alhama CF El Pozo intentarán sacar partido a la visita del DUX al Real Madrid para recortar sus respectivas distancias de seis y cinco puntos, con las 'granotas' visitando en Ipurua a la SD Eibar, que quiere certificar la permanencia, y en el ABANCA Riazor a un Deportivo ya salvado. El choque entre el Athletic Club y el Granada CF, que encadena cuatro victorias seguidas, completa el fin de semana.