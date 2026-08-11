El Real Madrid regresa al Teresa Herrera para afinar su puesta a punto y medir la ilusión del 'Dépor'

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Endrick en el amistoso ante la Fiorentina - Europa Press/Contacto/He Canling

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se medirá este miércoles (21:00 horas) al Deportivo de A Coruña en la 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera, uno de los torneos veraniegos con más prestigio de antaño y que será su penúltima prueba antes de arrancar la temporada oficial a finales de la semana que viene, mucho después de que lo haga el conjunto gallego, que tendrá una buena prueba para examinar su competitividad en su ilusionante regreso a LaLiga EA Sports.

El conjunto que entrena José Mourinho jugará su tercer amistoso de la pretemporada y lo hará en una cita que durante muchos años fue una de las que más atención centraba en los veranos y que más atraía a los equipos españoles e internacionales de cara a preparar sus campañas ante rivales de entidad.

El Real Madrid fue siempre muy asiduo a un Teresa Herrera, trofeo que ha conquistado en nueve ocasiones, pero que no disputa desde 2013, cuando ganó por 4-0 a un Deportivo que no era tampoco el de antes, pero que sigue siendo el 'rey' de esta cita con 26 victorias y que querrá aprovechar la visita del 15 veces campeón de Europa para enviar un mensaje de ilusión a su afición del ABANCA-Riazor.

Ocho años le costó al 'Dépor' volver a la Primera División y su hinchada ya está ansiosa de su debut en LaLiga EA Sports ante el Elche CF del próximo lunes. Una victoria ante el Real Madrid sería un buen acicate para un equipo que se ha reforzado bien con nombres como Pierre-Emerick Aubameyang, Angeliño o Leo Román y que lleva algo más de rodaje.

El choque ante el equipo madridista será el séptimo de una pretemporada en la que ha destacado por encajar poco y con tres victorias (Genoa, Compostela y Lugo) y tres empates (Sankt Pauli, Fiorentina y Oviedo). El talentoso Yeremay Hernández espera tener minutos después de no haberlo hecho todavía por culpa de una molesta pubalgia.

En cambio, Mourinho seguramente tiene otras preocupaciones de cara a este encuentro, situado todavía a semana y media de arrancar en LaLiga EA Sports y con todavía por jugar un amistoso más antes el próximo domingo ante el Schalke 04 alemán.

De momento, mientras ensambla piezas y conoce su plantilla, ha empatado con la Fiorentina italiana (2-2) y ganado al Ferencvaros húngaro (1-2), por lo que en Riazor continuará con probaturas, sobre todo en un centro del campo donde necesita que el portugués Bernardo Silva vaya cogiendo mejor forma tras su estreno en el Puskas Arena del pasado sábado.

También necesita un mejor ritmo el extremo brasileño Vinícius Jr, que no brilló demasiado ante el Ferencvaros y que tratará de hacerlo en un segundo partido donde todavía no estará el marfileño Yan Diomande, gran fichaje madridista, ni el campeón del mundo Marc Cucurella, ni el delantero francés Kylian Mbappé, y que servirá de prueba una vez más para jugadores que reclaman un sitio como Endrick o Eduardo Camavinga, y para canteranos como Alexis Ciria o Mario Martín.