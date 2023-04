El Real Madrid sigue calibrando en Montilivi el tramo decisivo

Con el Barça todavía a 11 puntos, los blancos, mermados por las bajas, visitan a un cómodo Girona con el objetivo de mantener la motivación

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este martes (19.30 horas) al Girona en la jornada 31 de LaLiga Santander, un duelo al que los blancos llegan con bajas sensibles como la de Karim Benzema para apretar por un título casi ficticio dada la ventaja de 11 puntos del FC Barcelona, por lo que será un encuentro para calibrar el potencial del equipo en el tramo decisivo con otros dos títulos en juego, ante un conjunto catalán en posición cómoda que tiene a tiro la salvación.

Los pupilos de Carlo Ancelotti cumplieron este sábado al vencer (2-0) con solvencia al RC Celta en el Bernabéu, metiendo presión a un Barça que enfrentaba un duro duelo ante el Atlético de Madrid. Pero los de Xavi Hernández no fallaron y se impusieron (1-0) a los rojiblancos para recuperar las 11 unidades de 'colchón' sobre los blancos, echando el candado al título, ya convertido en 'misión imposible' para los merengues.

Con solo ocho jornadas restantes, las opciones de revalidar título para el Real Madrid se agotan, alcanzando ya la figura de milagro. Sin embargo, desde el Real Madrid insisten en que no se han dejado ir en el campeonato doméstico por tener el gran as de la Champions en la manga. "Ganar el doblete no es tan sencillo. Hay equipos, y no es nuestro caso, que en la liga tienen una situación más complicada y ponen toda la mente y la cabeza en la competición europea. Ganar Liga y 'Champions' es bastante complicado", explicó.

Por ello, la Liga, con tres jornadas intersemanales de las ocho restantes, servirá para distribuir esfuerzos y carga física, con el objetivo de que los madridistas lleguen en condiciones óptimas a la final de Copa del Rey -ante Osasuna- y las semifinales continentales -frente al Manchester City-. Esos dos compromisos se han convertido ya e una obsesión para los merengues, que se jugarán su temporada a la difícil tarea de convertirse por segundo año consecutivo campeón de Europa.

Y es que la carga de partidos a estas alturas ya empieza a hacer mella en la plantilla blanca, que ya contaba con los lesionados Mendy y Alaba, que no estarán en Montilivi. A sus bajas se suman las de Karim Benzema, aquejado de un golpe sufrido en el duelo ante el Celta, igual que un Camavinga que sí viajará a Girona. Por su parte, se lo perderá un Ceballos que cumple ciclo de amarillas, por lo que verá frenada su gran progresión de los últimos meses, participando en los últimos once partidos del Real Madrid.

Después de las rotaciones ante los gallegos en el Bernabéu, Carvajal apunta al lateral derecho, con Nacho por la izquierda y MIlitao y Rüdiger repitiendo en el eje de la defensa. Suplentes en la última jornada, Modric y Kroos serían titulares junto a un Tchouameni con menos carga en las piernas. En ataque, Vinicius estará acompañado por un Rodrygo que actuará de 'nueve' y Asensio, máximo goleador (7) de su equipo en Liga en 2023 empatado con Benzema.

Los blancos no querrán seguir empeorando sus pobres datos como visitante este curso, un rendimiento que cae en picado desde noviembre de 2022. Desde entonces, suma cuatro derrotas y un empate en nueve encuentros lejos del Bernabéu. Además, este martes de enfrenta a un equipo que solo ha perdido dos de sus cinco enfrentamientos domésticos con el Real Madrid. Es el porcentaje de victorias más bajo de los madridistas (40 por ciento) ante un mismo rival de toda su historia en la competición.

EL GIRONA NECESITA ASEGURAR LA PERMANENCIA

Los de Michel perdieron (1-0) en la última jornada contra el Real Valladolid, después de cuatro jornadas consecutivas puntuando (2V y 2E). La derrota hizo que cayeran en la tabla hasta la undécima plaza -38 puntos-, despertándoles del sueño europeo, ya con el puesto de Conference League a 9 puntos. Así, el objetivo más realista para los catalanes será finalizar lo más arriba posible y confirmar la permanencia.

Y tienen la salvación a tiro, con 8 unidades sobre el descenso y a dos de los 40 que virtualmente marcan la hipotética permanencia en la máxima categoría tradicionalmente. Ante los blancos, han puntuado (1V y 1E) en dos de los últimos tres enfrentamientos directos, con el 1-1 en el Bernabéu como recuerdo más reciente.

"Siempre es posible ganar, ojalá. Es un partido muy importante y necesitamos los puntos pero la dificultad es máxima. Espero al mejor Real Madrid, pero con nuestra mejor versión y nuestra afición podemos hacer un partidazo y sería posible todo", reconoció Michel en la previa.

Aleix García recayó de su lesión en su regreso ante el Valladolid y no estará en el duelo frente a los blancos, que también se perderán Toni Villa, David López, Borja García, Yangel Herrera e Ibrahima Kébé. No faltará a la cita un Stuani que ha convertido 7 goles -5 con el Girona- en 13 enfrentamientos con el Real Madrid en Liga.

---------------------

Contenido multimedia (gráficos):

Estadísticas previa Girona FC vs Real Madrid (J31)

https://www.epdata.es/estadisticas-previa-girona-fc-vs-real-madrid-j31/5da32090-40b0-4c64-b5e9-5e2c66486a6a

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GIRONA: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, Juanpe, Javi Hernández; Romeu, Tsygankov, Reinier, Iván Martín, Valery; Stuani.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Asensio, Rodrygo y Vinicius.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego)

--ESTADIO: Montilivi.

--HORA: 19.30/Movistar LaLiga.