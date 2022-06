Relaño publica '366 historias del fútbol mundial que deberías conocer', la 'Biblia' para cada día del año.

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista y ex director del diario As Alfredo Relaño ha publicado '366 historias del fútbol mundial que deberías conocer', un compendio de relatos sobre la historia del balompié y sus protagonistas desde la muerte de Diego Armando Maradona al Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA de la española Alexia Putellas.

Editado por Planeta, esta 'Biblia del fútbol' habla del parón total que sufrió el fútbol debido a la COVID-19, el burofax del delantero argentino Leo Messi al Barcelona, el escándalo del 'FIFA Gate', el presunto amaño de un Manchester United-Liverpool y, entre otros, el estreno de la camiseta amarilla de Brasil en 1954.

Nacido en Madrid en 1951, Alfredo Relaño cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos y en la Facultad de Derecho hasta que optó por el periodismo. Graduado en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, inició su carrera profesional en Marca antes de ser corresponsal en Madrid del Mundo Deportivo y trabajar en Pueblo, Arriba y El País.

En 1987 se incorporó a la cadena SER como redactor jefe de deportes, cargo desde el que impulsó el programa 'El Larguero', con José Ramón de la Morena, y al grupo fundacional de Canal + como director de deportes. En 1996, cuando PRISA adquirió la mayoría del diario As fue de*signado como director, cargo que ejerció hasta hace tres años cuando cesó y fue distingui*do como Presidente de Honor del mismo.

Es autor de 'Futbolcedario', 'El fútbol contado con sencillez', 'Nacidos para incordiarse', 'Tantos Mundiales, tantas historias' y 'Memorias en blanco y negro', además de coautor, junto a Enrique Ortego, de 'Gracias, Vieja', que narra las memorias de Alfredo di Stéfano. Actualmente mantiene una columna en As, una colaboración semanal en El País y ejerce como comentarista de partidos en la Cadena SER.