La RFEF advierte de que sancionará a los clubes que usen "contratos opacos" con sus jugadores

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) advierte de que está dispuesta a sancionar a aquellos clubes de sus competiciones que cometan irregularidades en el registro de sus futbolistas a través de "contratos opacos".

El organismo que preside Luis Rubiales ha indicado estos días que para que los y las futbolistas puedan presentar sus reclamaciones por cualquier tipo de impago se tendrán en consideración los contratos que tienen firmados si han sido presentados en los plazos establecidos y no los depositados por los clubes, de cara a evitar cualquier tipo de fraude.

En este sentido, según indicaron fuentes del organismo a Europa Press, la RFEF va a "sancionar" a los clubes de sus competiciones que se demuestre que han tenido "una economía sumergida con contratos opacos" que no hayan sido registrados debidamente a través del portal federativo 'Fenix'.

Ante la denuncia de AFE de que ha cambiado el reglamento de las Comisiones Mixtas que tratan estos asuntos, la federación ya apuntó este lunes que "quiere que todos los contratos sean comunicados con transparencia y rigor manteniendo así el principio de igualdad y 'fair play' en la competición, además de ofrecer cien por cien garantías a los jugadores/as".

"Por eso da un plazo extra a los futbolistas para comunicar aquellos acuerdos que no hubieran sido comunicados por sus clubes, aflorando así el cien por cien de contratos desde el principio. Si algún club y futbolista pacta contratos a espaldas de la Federación, esta no los cubrirá", zanjó.

La RFEF fue crítica con la postura de la AFE en este aspecto, ya que entiende que el sindicato "quiere que los contratos opacos puedan denunciarse y salir a la luz cuando los clubes impagan a los futbolistas". "Sólo cuando se genera una deuda. ¿Hay algo más injusto y opaco?", se preguntó.

La asociación que preside David Aganzo indicó que su oposición se refería a "la limitación del acceso a la Comisión Mixta a futbolistas que no hayan depositado su contrato o pacto económico" a través del mencionado portal "en el plazo de 15 días desde la firma del contrato o el pacto económico o durante los primeros 15 días de cada temporada" y aseguró que no desea que los y las futbolistas "tengan contratos no comunicados a la RFEF".