Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool

Archivo - Ronald Araujo con el FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa uruguayo Ronald Araujo jugará la próxima temporada en el Liverpool FC, hasta el 30 de junio de 2027, después de que el FC Barcelona y el club inglés hayan llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista, ha informado este lunes la entidad azulgrana.

El central de 27 años, que llegó a 'Can Barça' el 29 de agosto de 2018 con ficha del Barça B, deja el conjunto 'culer' después de disputar 213 partidos y anotar 14 goles con el primer equipo, con el que debutó en la temporada 2019-20 y al que subió en el curso 2020-21.

En total, Araujo ha conquistado ocho títulos con el equipo azulgrana_ tres Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. En sus siete temporadas con el primer equipo, había conseguido convertirse en uno de los capitanes.

El curso pasado, en el que no contó demasiado en los planes del técnico alemán Hansi Flick, fue titular en 16 de los 38 encuentros que disputó, todo en una campaña en la que causó baja durante varias semanas por problemas mentales.

"Me muero por empezar. Estoy muy, muy feliz", confesó Araujo, que portará el dorsal número 33, a los medios oficiales del Liverpool. "Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar", indicó.

"Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera, la tenía que hacer. Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido. Como digo, estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Me alegro por el interés que ha despertado y ha sido la decisión correcta en el momento adecuado", finalizó.