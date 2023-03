Rubén Baraja: "Me sorprende que el árbitro no vaya a ver el penalti"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, se mostró "sorprendido" porque el árbitro Alberola Rojas no fue a ver el posible penalti de Kessié a Fran Pérez en la derrota (1-0) ante el FC Barcelona este domingo, un duelo competido por los suyos en busca de la reacción que les saque de la zona de descenso.

"En esa acción, que la hemos podido ver y hay un contacto. La valoración es que hay contacto y luego la interpretación es del árbitro y deciden que no hay penalti. Ahí no podemos entrar porque es una valoración de ellos. Ha sido muy rápido en decretar córner cuando hay contacto. Este tipo de decisiones te puede ayudar a sumar puntos, meterte en partido y premiar el trabajo hecho. Y te vas con las manos vacías y con la sensación de que esa acción se podía haber pitado de otra manera", dijo en rueda de prensa.

"Hay una línea muy delgada entre el acertar y equivocarse. Lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad de venir a verlo al VAR como sí hicieron el otro día en Mestalla y decidieron que no era. Nos dejan un poco sin saber cómo hacen en ese tipo de situaciones. El contacto existe y luego queda si pitan penalti o no, dependen del árbitro en el campo y del VAR. Pero que no haya ido a verlo sí me ha sorprendido", añadió.

El técnico 'che' lamentó que el Valencia estuvo cerca de hacer bueno el triunfo la pasada semana ante la Real Sociedad sumando en el Camp Nou. "Nos vamos de vacío. No puedo estar contento cuando nos vamos con cero puntos. Hoy teníamos una oportunidad de seguir sumando y dar continuidad al partido de la Real Sociedad", dijo.

"Por momentos el equipo ha tenido situaciones para generar la igualdad en el marcador y no hemos tenido el acerito en los metros finales. Pero el equipo ha trabajado bien, hemos estado vivos en el partido, hemos tenido nuestras opciones y la lástima es que nos vamos de vacío", añadió.

Por otro lado, el técnico 'che', en su tercer partido en el banquillo, explicó que su equipo aguantó bien al Barça pero no tuvo gol a pesar de jugar con uno más la última media hora. "Hemos tratado de mantenernos siempre en partido y hemos tenido opciones, pero cuando tienes situaciones y no defines el partido no se pone de cara. Ellos en la primera opción que han tenido han hecho gol y nosotros hemos tenido algunas ocasiones claras como la de Samu Lino con el robo en zona de finalización", dijo.

"Luego nos hemos mantenido bien en el partido y hemos modificado tras la expulsión para tener más jugadores cerca de la zona de remate porque dominábamos el partido y hemos tenido dos o tres claras, pero si no tienes acierto no puedes sumar puntos. Tenemos que insistir en la continuidad del trabajo del partido de la Real, sumarle lo positivo de hoy y pensar que el siguiente partido es el más importante", terminó.