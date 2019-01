Rubiales: "El colectivo arbitral tiene que ser una roca"

Publicado 17/01/2019 16:47:20 CET

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este jueves desde Granada en relación a la reciente polémica con el VAR que el colectivo arbitral debe ser una "roca" y que la federación les respaldará.

"El colectivo arbitral tiene que ser una roca. Desde la RFEF no se va a encontrar algo diferente que no sea respaldo y apoyo a nuestros árbitros", señaló Rubiales tras una visita a Granada donde anunció que la ciudad acogerá la final de la Copa de la Reina el próximo 11 de mayo.

Además, defiende tener al mejor en la aplicación del video-arbitraje. "Tenemos que abordar la crítica con naturalidad. Tenemos al número uno mundial del VAR, Carlos Velasco Carballo, que es una referencia y ya ha dado todas las explicaciones", señaló.

Con estas palabras quiso poner fin al debate surgido por la aplicación del VAR en el partido entre Real Madrid y Real Betis, en LaLiga Santander, o también entre Atlético de Madrid y Girona de este miércoles en la Copa del Rey.

Por otro lado, desveló la conversación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para que formara parte o no de la actual Junta Directiva de la RFEF.

"Florentino fue nombrado miembro de la Junta Directiva, aceptó el cargo. Si no quiere venir o quiere dejar de estar en la Junta es decisión suya. Estaría encantado con que viniera, pero tengo que respetar si no quiere estar ahí", manifestó. "No puedo imponer nada", aseveró.