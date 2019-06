Rubiales: "El salto que se ha dado es fundamental, el futuro va a ser nuestro"

Publicado 24/06/2019 21:59:11 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, cree que es "para estar contento" por la imagen dada por la selección pese a la derrota en los octavos de final en el Mundial de Francia por "ser en gran parte del partido superior a la mejor del mundo", y dejó claro que "el futuro" pertenece al fútbol femenino nacional.

"No pasar de ronda siempre es doloroso, pero jugar contra la mejor del mundo y ser en gran parte del partido superior es para estar contento. Cuando he bajado a darle un abrazo al míster le he dicho a él y a las jugadoras que el salto que se ha dado es fundamental y que nos hace afrontar el futuro con mucho optimismo", se sinceró Rubiales a los medios tras el partido.

Para el dirigente, el combinado nacional "ha crecido, tiene calidad y ha metido el pie". "Estoy contento, orgulloso y con confianza de poder mirar al futuro en el que vamos a estar arriba peleando con las más grandes de ahora en adelante", remarcó.

"La RFEF nunca va a protestar por una cuestión arbitral. Todos podemos acertar o equivocarnos, pero creo en la nobleza de este deporte y es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos es como hemos competido, la mentalidad con la que hemos afrontado el partido, con jugadoras que ha dado una talla de primer nivel mundial. Tenemos que aprender de esto, que nos ayudará mucho y ya en la Eurocopa nos va a servir de mucho", prosiguió el mandatario federativo.

De cara al futuro, resaltó que cuentan con "el mejor cuerpo técnico del mundo, que está haciendo una trabajo magnífico". "En al RFEF estamos convencidos de que la mujer debe tener un papel fundamental y le estamos dando todo lo que necesita para que ese salto no quede tampoco por nosotros. Apostamos y confiamos, ellos están demostrando que están capacitados y las vienen por detrás vienen empujando fuerte, el futuro va a ser nuestro", deseó.

"La Primera División va a mejorar, estoy convencido. La mujer fue un punto central en mi campaña y lo estamos demostrando a nivel interno e institucional. La calidad de nuestras jugadoras estaba huérfana de herramientas y le hemos dado esa dosis de apoyo para tener mejores infraestructuras. Hemos dado el paso de manera decidida", concluyó Rubiales.