El Sabadell sigue en racha y el Eldense se abona a las remontadas

Eldense - Córdoba - LALIGA

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sabadell mantuvo su buena racha con un 1-2 sobre el Ceuta gracias a un doblete de Ángel Baena este sábado, en una jornada 9 de LaLiga Hypermotion que dejó otra remontada del Eldense.

El conjunto catalán encadenó cuatro partidos sin perder y sumó 16 puntos en cuarta posición con la primera victoria a domicilio. En la segunda parte y pese a quedarse con diez por la expulsión de Edgar González, el Sabadell se llevó el encuentro con el segundo de Baena en el minuto 80.

Mientras, el Eldense, que solo sabe ganar desde que Messi se hizo propietario, remontó como la semana pasada al Oviedo para mantener la euforia en el Pepico Amat. El Córdoba fue mejor en el primer tiempo pero solo supo sumar el 0-1 de Rubén Alves.

El equipo alicantino reaccionó y lo empató Jorge Rastrojo en el 62'. En el descuento y de penalti, Fidel hizo el 2-1 que permite a los suyos alejar la zona baja donde se queda el Córdoba. Además, en el duelo de filiales, el Celta B goleó (4-1) a la Real Sociedad B, con un doblete de Álvaro Marín, para mirar hacia arriba mientras los vascos se quedan pegados al descenso.