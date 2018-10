Publicado 24/10/2018 20:44:37 CET

San Siro y un histórico miden las dudas del Betis El conjunto bético busca olvidar las críticas batiendo al Milan en su primer gran examen europeo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Betis se enfrenta este jueves al AC Milan en San Siro (18.55 horas) en la tercera jornada de la Liga Europa, un partido que supone su primer gran examen en la competición europea y en un momento donde las críticas asoman contra el fútbol de los verdiblancos, que buscan un golpe en la mesa en un escenario de lujo.

Los béticos vuelven a disputar un partido europeo en San Siro más de cuatro décadas después. Entonces, cayeron por 2-1 en la Recopa de la temporada 1977-78, pero el tanto de Javi López en la segunda mitad dio el pase a los octavos de final del torneo. Ahora, no hay en juego un premio similar para el equipo andaluz, sino la posibilidad de hacerse con el liderato de su grupo y afianzar sus opciones para la segunda vuelta de estar en los cruces.

Los de Quique Setién no llegan en su mejor momento después de cosechar dos derrotas consecutivas en LaLiga ante el Atlético de Madrid (1-0), antes del parón, y el Valladolid (0-1), tras él. Este último, doloroso, provocó el enfado de sus seguidores, disgustados por la ofensiva de los suyos, con sólo cinco goles a favor en nueve jornadas ligueras.

La mayor firmeza atrás que ha conseguido Setién, con sólo siete goles encajados en sus once partidos oficiales disputados, casi la mitad en el debut liguero ante el Levante, no está dando resultado y además el juego no está siendo lo vistoso que promulga el libreto del cántabro y que tanta ilusión despertó el año pasado en Heliópolis.

En la Liga Europa, el Betis empató a cero en su estreno ante Olympiacos en El Pireo y en la segunda jornada se impuso con facilidad al modesto Dudelange (3-0), aunque será ahora, ante el siete veces campeón de Europa, pero lejos de aquella versión dominadora de antaño, cuando tenga una buena prueba para medir su fortaleza moral.

Para este partido, Setién tiene las bajas de Guardado, Javi García y Joaquín por lesión, lo que ha motivado que cite a los canteranos Rebollo, Kaptoum y Robert. Mandi volverá al centro de la defensa junto a Bartra y Sidnei en un once donde el técnico verdiblanco podría apartar las rotaciones ante el momento y la importancia del duelo, aunque se espera también la vuelta del argentino Lo Celso.

EL MILÁN, FAVORITO POR HISTORIA

Por su parte, el Milan, entrenado por su mítico centrocampista Genaro Gattuso, es líder de este Grupo F después de ganar por la mínima al Dudelange en su visita a Luxemburgo y remontar en San Siro al Olympiacos (3-1), partidos que demuestran que los 'rossoneri' tampoco son del todo fiables y que atemoriza más su halo histórico.

Sin embargo, al igual que el Betis, no llegarán en su mejor momento anímico tras el duro golpe de perder en el fin de semana el derbi de la ciudad ante el Inter por un tanto de Mauro Icardi en el minuto 92, que le alejó ya en la clasificación de la Serie A de los puestos importantes.

El lesionado Strinic es la única baja por lesión para Gattuso, que también tiene la duda de Conti en el lateral derecho y que podría alinear a sus tres españoles: Pepe Reina, Samu Castillejo y sobre todo un Suso que es vital en el entramado del fútbol milanista donde se esperan los goles de Gonzalo Higuaín.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AC MILAN: Reina; Calabria, Musacchio, Caldara, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Bonaventura; Castillejo, Suso, Higuaín.

BETIS: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragán, Carvalho, Lo Celso, Canales, Junior; Inui y Loren.

--ESTADIO: San Siro.

--ÁRBITRO: Bas Nijhuis (HOL).

--HORA: 18:55/Movistar Liga de Campeones.