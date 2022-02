La selección femenina mira a la Euro en una Arnold Clark Cup de nivel

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol intentará demostrar su actual crecimiento y estado de forma en una cita amistosa, pero de buen nivel como la Arnold Clark Cup donde se medirá a rivales potentes como Alemania, Inglaterra y Canadá que le servirán para comenzar a afinar la puesta a punto final hacia la Eurocopa de este verano.

La competición continental tiene a Inglaterra como anfitriona y hasta allí se ha desplazado el combinado nacional para demostrar que puede ser considerada por primera vez seria candidata al título y que el fútbol femenino español está dando pasos hacia delante para tutear a las históricas.

El prestigio que está ganando España en este deporte se puede ver reflejado en la disputa de esta Arnold Clark Cup, una buena plataforma para volver a la acción después de cerrar un gran 2021 a todos los niveles y un escenario para mostrar de lo que es capaz el equipo que dirige Jorge Vilda.

Este se presentará en el torneo inmerso en una gran racha de 16 partidos ganados y sin encajar, y liderada por la mejor futbolista del mundo del momento como está considerada la centrocampista Alexia Putellas, ganadora de todos los galardones (Balón de Oro, The Best, Mejor Jugadora Europea o el Globe Soccer Award) y que está además rodeada por un buen grupo de jugadoras que ya acumula experiencia internacional.

La selección femenina no pierde desde el pasado 11 de marzo de 2020, cuando fue derrotada en casa de la poderosa Estados Unidos en otra competición de nivel como la She Believes Cup, con un gol en los compases finales. Desde entonces, inició su gran racha que está aderezada por victorias de prestigio ante rivales de nivel como Inglaterra, Países Bajos o Dinamarca, que además no fueron capaces de marcar un gol.

Vilda no ha realizado grandes modificaciones respecto a sus últimas listas, aunque tendrá alguna baja importante como la de la central Irene Paredes, una de las líderes en el centro de la zaga, mientras que la buena noticia es que ha recuperado a tiempo a Mariona Caldentey y a una Marta Cardona que ha vuelto hace unos días tras estar de baja desde el final del verano por una lesión de rodilla. Claudia Zornoza, que era la gran novedad, se cayó a última por el coronavirus y fue sustituida por la joven Claudia Pina y Sheila García ocupó el lugar de Paredes.

El primer examen será este jueves (15.30 horas/Teledeporte) ante Alemania, número tres del ranking FIFA y a la que España nunca ha ganado en su historia. El combinado alemán acude a la cita lastrado por las bajas ya que a última hora ha perdido a seis jugadoras de la lista inicial, cuatro por coronavirus y una por contacto estrecho, que se unen a otra ausencias destacadas como Alexandra Popp, Marina Hegering, Dzsenifer Marozsan o Melanie Leupolz.

Tres días después, el combinado español se verá las caras con las anfitrionas, octavas de la clasificación mundial y que están en plena preparación para 'su' Eurocopa bajo la tutela ya de la neerlandesa Sabrina Wiegmann, y cerrará el miércoles 23 frente a Canadá, seis del ranking y actual campeona olímpica.

"¿Qué tenemos un test importante? Sí. ¿Qué es un examen final? No. Los exámenes finales son en verano, en julio. Ahora mismo tenemos exámenes parciales, y lo que suceda ahora no tiene por qué repetirse en julio, pero es un buen test", advirtió Vilda tras dar a conocer su lista para el torneo.