La selección de Nigeria, atrapada en un aeropuerto de Libia

BERLÍN, 14 Oct. (dpa/EP) -

La selección de Nigeria no jugará este martes el partido de clasificación para la Copa África ante Libia tras ser desviada a un aeropuerto remoto del país libio y quedar varada allí toda la noche y durante muchas horas.

El capitán del combinado africano, William Troost-Ekong, acusó a Libia de hacer "juegos mentales" después de que este país se quejara de haber sido maltratado en el partido de vuelta que Nigeria ganó por 1-0 el viernes.

"Este tipo de comportamiento... Que se queden con los puntos. Aquí no aceptaremos viajar a ningún sitio por carretera, ni siquiera con seguridad", declaró Troost-Ekong en X el lunes, asegurando que el avión estaba repostando y que deberían "partir hacia Nigeria en breve".

El Ministro de Deportes de Nigeria, John Owan Enoh, criticó el trato a su selección. "Con los acontecimientos de las últimas horas, su seguridad no está garantizada y el equipo insiste en que no puede seguir adelante con el partido, no sólo por el trauma y la consiguiente tortura psicológica, sino también por el temor por su seguridad", indicó.

Troost-Ekong declaró que el avión fue desviado el domingo mientras descendía hacia Bengasi, donde estaba previsto que se juegase el partido, asegurando que el gobierno libio había anulado un "aterrizaje aprobado".

El avión fue desviado unos 200 kilómetros hasta el remoto aeropuerto de Al Abraq, donde al parecer el equipo pasó muchas horas. "Llevamos casi 13 horas en el aeropuerto, sin comida ni wifi ni dónde dormir", declaró el delantero Victor Boniface.

"¿Cuánto tiempo piensan tenernos aquí de rehenes?", apuntó Troost-Ekong. "Nunca trataríamos así a un país invitado a un partido. Los errores ocurren, los retrasos también. Pero nunca a propósito", continuó.

No está claro por qué se desvió el avión y si sigue en tierra. Al parecer, Libia había acusado a Nigeria de mal trato en la escala inversa, ya que tuvieron que esperar durante horas a un autobús lanzadera y su salida se retrasó un día.