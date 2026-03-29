El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu, hospitalizado por problemas cardíacos

Archivo - El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

BUDAPEST, 29 Mar. (dpa/EP) -

El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu, ha sido hospitalizado por problemas cardíacos tras desplomarse en un entrenamiento y se perderá el partido amistoso del martes en Eslovaquia, ha informado la Federación Rumana de Fútbol (FRS).

El organismo federativo aseguró que Lucescu, de 80 años, se sintió indispuesto durante una reunión técnica el domingo, recibió los primeros auxilios por parte de los médicos del equipo y, a continuación, se llamó inmediatamente a una ambulancia, que estabilizó su estado y lo trasladó al hospital universitario de Bucarest.

Según la FRS, Lucescu se encuentra estable y está siendo sometido "a pruebas diagnósticas" y recibiendo "el tratamiento médico necesario para estabilizar su ritmo cardíaco". El hospital informó de que a Lucescu se le habían diagnosticado graves irregularidades cardíacas y que estaba recibiendo tratamiento hospitalario.

El entrenamiento del domingo fue cancelado y, dado que los jugadores se vieron afectados por la noticia, se intentó cancelar el partido, lo que, sin embargo, no fue posible. El segundo entrenador, Ionel Gare, se hará cargo del equipo el martes en Bratislava.

Lucescu entrenó a la selección rumana entre 1981 y 1986 y regresó en 2024. Rumanía perdió el jueves en Turquía la semifinal de la repesca para el Mundial y se perderá el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.