Sergi Gómez deja el RCD Espanyol: "Seré 'perico' para siempre"

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Sergi Gómez, de 33 años, dejará el RCD Espanyol este 30 de junio al no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato, por lo que pondrá fin a cuatro temporadas como blanquiazul y siendo además uno de los capitanes y asegurando que será 'perico' "para siempre".

"Cuando llegas a un club no eres consciente de lo que puede pasar. Por suerte, han sido cuatro años en los que todo ha acabado bien. Estoy feliz y orgulloso de haber vestido esta camiseta y el brazalete de nuestro querido 21 (Dani Jarque). Estoy muy feliz de esta etapa y seré un 'perico' para siempre", ha señalado el jugador en Espanyol Media.

Sergi Gómez llegó al RCD Espanyol en julio de 2021 procedente del Sevilla, tras pasar previamente por el RC Celta y tras formarse en las categorías inferiores del FC Barcelona. Un fruto de La Masia que asegura, no obstante, que será del eterno rival "para siempre".

"En mi día a día, me tomo la vida y el fútbol con una filosofía clara. He pasado por muchas etapas, momentos de mayor o menor participación, y también por problemas físicos que me han condicionado. Pero entiendo que así es la vida, y así es el fútbol. Como persona experimentada y líder de vestuario, siempre he intentado sumar, tanto dentro como fuera del campo. La cantera viene muy preparada, pero hay que enseñarles. Como capitán, mi responsabilidad es mantener al grupo activo y motivado, y centrar a todos hacia un mismo objetivo: la permanencia", señaló el defensa.

En este sentido, ha explicado que tras la salida de Sergi Darder --anterior capitán-- dio un paso "adelante en un año muy complicado". "El equipo confió en mí, y asumí esa responsabilidad con todo lo que implica. He creído en el grupo desde el primer momento, y me siento muy feliz por esta etapa que me deja recuerdos imborrables", añadió Gómez, que ha jugado únicamente 12 partidos de Liga esta temporada.

En estas cuatro temporadas Sergi Gómez se ha empapado del sentimiento perico. "Conocía el sentimiento perico, pero vivirlo de verdad me permitió ver que se lleva dentro, que se transmite de generación en generación. En el pueblo he conocido a mucha gente que es del Espanyol. Muchas veces es fácil ser de un equipo cuando te lleva la corriente. Siempre seré un perico más", explicó.

El jugador también ha agradecido las palabras del entrenador blanquiazul, Manolo González, quien le calificó de un profesional excelente en su última rueda de prensa. "Estoy muy agradecido. No me sorprende el cariño recibido porque ha sido mutuo, es un amor recíproco. Siempre he hablado bien del mister, porque lo siento así. Se puso la capa de superhéroe para devolver al equipo donde se merece", valoró.

El jugador se despide después de cuatro temporadas con el deseo de que el RCD Espanyol siga creciendo. "Siempre me he considerado una persona muy positiva, y he intentado transmitirlo. Siempre hay motivos para estar tristes o enfadados, pero no vale la pena. Una sonrisa se contagia. No han sido años fáciles, pero lo importante es cómo se termina. Ahora toca mirar hacia adelante con alegría y optimismo, porque este club seguirá creciendo", auguró.