Publicado 15/08/2018 15:40:02 CET

El Sevilla busca rematar la faena en Vilna Los de Machín llegan con la ventaja del 1-0 de la ida

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla, tras su derrota en la Supercopa de España, FC vivirá otra 'final' este jueves (19.00 horas/Movistar Liga de Campeones) en el choque de vuelta de la tercera ronda previa de la Liga Europa, ante el Zalgiris FK en Lituania, donde busca certificar la victoria por la mínima de la ida (1-0) para continuar su camino hacia la fase de grupos de la segunda competición continental.

A estas alturas, el conjunto de Pablo Machín ya lleva disputados cuatro partidos oficiales, de la máxima exigencia -algunos por el rival, otros por lo que hay en juego- y el calendario solo marca el ecuador del mes de agosto.

Después de superar la eliminatoria ante el Újpest húngaro, ganar en la ida al Zalgiris FK y perder la Supercopa de España el pasado domingo ante el FC Barcelona (2-1), el conjunto andaluz vuelve a tener que activarse en todos los sentidos. Más que por la entidad del rival, que fue segundo de la última liga lituana, debe activarse por el corto resultado cosechado en el Sánchez-Pizjuán y porque jugará en césped artificial el pase a la fase de play-off.

En la ida, los sevillistas solo pudieron superar la muralla que edificó el guardameta verdiblanco Dziugas Bartkus con un bello libre directo que anotó el centrocampista argentino Éver Banega, mediada la primera parte.

A la falta de gol no podrá ayudar en Vilna el flamante fichaje André Silva. El delantero, cedido por el Milan y presentado el martes, no podrá jugar al no estar inscrito en la UEFA para esta ronda. En caso de clasificación, el internacional portugués sí podrá ser inscrito para la última ronda previa.

Quien tampoco estará en la capital lituana con el resto del equipo será Steven N'Zonzi, ha cerrado su fichaje por la Roma. Además, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Paulo Henrique Ganso, Sébastien Corchia y Nico Pareja, reincorporado el martes a los entrenamientos tras superar unas molestias físicas, se quedaron fuera de la convocatoria.

La lista completa la forman Vaclik, Juan Soriano; Aleix Vidal, Escudero, Arana, Sergi Gómez, Carriço, Berrocal, Gnagnon, Banega, Amadou, Roque Mesa, Sarabia, Jesús Navas, Nolito, Franco Vázquez, Muriel y Ben Yedder.

En frente estará el Zalgiris, un equipo mucho más rodado y que a su vez llega más descansado. La liga lituana (A Lyga) no se detiene tanto tiempo en verano, ya que siguen un calendario anual, y solo les restan siete jornadas para finalizar la fase regular. El Zalgiris es segundo a once puntos del líder, el FK Suduva Marijampole.

Sin embargo, la Federación lituana ha permitido que el Zalgiris descanse de compromisos nacionales desde junio para que se centre exclusivamente en las diferentes previas de Liga Europa que debía ir superando.

En total, los 'zaliai balti' (verdiblancos) han superado dos rondas antes de enfrentarse al Sevilla. Primero eliminó al KÍ Klaksvík (Islas Feroe) por 3-2 en el global, y después al Vaduz (Liechtstenstein) con un 2-1 en el resultado final. Remontar el 1-0 al Sevilla parece una misión casi imposible de ejecutar para el equipo dirigido por Valdas Urbonas.

El cuadro nervionense, cinco veces campeón de la competición, sabrá antes de empezar su encuentro (19.00 en España, una hora más en Lituania) cuál sería su rival en la siguiente ronda y si deberán viajar a la República Checa o a Kazajistán. Desde las 16.00 estarán jugando en Kazajistán el Kairat Almaty kazajo de Andrei Arshavin y el Sigma Olomouc checo, que llega con la ventaja de 2-0 en el partido da ida.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ZALGIRIS: Bartkus; Baravykas, Tomic, Mbodj, Slijngard; Blagojevic, Manzorro; Antal, Simkovic, Mikouliunas; y Ogana.

SEVILLA: Vaclik; Aleix Vidal, Berrocal, Sergi Gómez, Gnagnon, Arana; Amadou, Roque Mesa; Sarabia, Ben Yedder y Nolito.

--ÁRBITRO: Enea Jorgji (Albania).

--ESTADIO: LFF Stadionas de Vilna (Lituania).

--HORA: 19.00/Movistar Liga de Campeones.