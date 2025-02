Simeone: "Los árbitros han estado históricamente siempre en el foco"

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, avisó del peligro que supone el Getafe CF, su rival este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey-MAPFRE, por la "grandísima intensidad" que está demostrando y por saber a "lo que juega", y quiso defender la labor del colectivo arbitral tras un fin de semana complejo porque siempre "han estado en el foco" y por la dificultad para "tomar decisiones".

"Creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil de tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad. Hoy tienen el VAR que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor", remarcó Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey-MAPFRE de este martes ante el Getafe.

El argentino puso como ejemplo "la compleja situación" sobre las jugadas donde las manos son protagonistas por la falta de un criterio claro y que son "interpretaciones". "Si va hacia el arco, si no va, si hay predisposición a tocarla, si no hay. En la Eurocopa vimos una pelota en la semifinal con Alemania que iba para el arco, le pega en la mano y todos dijeron que la mano no influía en la jugada cuando la pelota iba para el arco", recordó sobre la acción de Marc Cucurella en cuartos de final.

Por otro lado, en cuanto al choque copero, el 'Cholo', espera un Getafe que compita como "siempre por el perfil del entrenador y del equipo" donde en los últimos partidos han mostrado "una grandísima intensidad de juego". "Ellos saben a qué juegan y cuando un equipo sabe a qué juega siempre es peligroso", afirmó.

El técnico rojiblanco confesó que "no" ha hecho falta abstraer a la plantilla antes del derbi del sábado en el Santiago Bernabéu para centrarse en el partido copero. "Vivimos del 'partido a partido', no hay otro pensamiento que el partido que vamos a enfrentar ante el Getafe", aseguró el 'Cholo' que tiene "el objetivo de llegar a la final" de la Copa del Rey.

Finalmente, Simeone analizó la "linda competencia" que tienen en la línea defensiva donde el central uruguayo José María Giménez ya está recuperado, al igual que el lateral izquierdo Javi Galán que "va a entrar en la convocatoria" del partido.