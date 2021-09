Simeone: "La contundencia es lo que marcará la diferencia este año en LaLiga"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, apuntó este lunes que este año "la contundencia" será lo que marque "la diferencia" entre los equipos de LaLiga Santander, un aspecto que aún no está teniendo el suyo, que no está contando con la mejor versión de un Luis Suárez que se tiene que "tomar su tiempo para ponerse en mejor forma".

"No tengo ninguna duda de que en este inicio de temporada, y aún más viendo un montón de partidos de nuestra liga, la contundencia hará la diferencia entre unos y todos. Todos los equipos juegan bien, todos trabajan, todos corren y todos llegan a los tres cuartos rivales de una forma u otra, y el final de jugada es lo que hace la diferencia, y más este año por la paridad enorme que se ve entre los equipos", subrayó Simeone en rueda de prensa.

En este sentido, no está preocupado por la falta de gol de Luis Suárez. "Llegó el último a la pretemporada junto a Correr, Trippier y Lodi y luego cuando hubo el parón de selecciones, cuando se ponía en mejor forma, tuvo que parar por un problema físico, y ahora es normal que se tome su tiempo para ponerse en mejor forma, y lo hará porque es muy importante para nuestro equipo", afirmó.

El 'Cholo' dejó claro que el potencial ofensivo de su equipo por nombres "no" le da ventaja en esa mencionada contundencia y también mantuvo su confianza "absoluta" en Antoine Griezmann. "Es importantísimo para nuestro equipo y todo lo que tenía que decirle y en lo que me gustaría que crezca ya se lo he dicho", apuntó.

El argentino aseguró que no son de los que "buscan excusas" al ser preguntado por si el equipo aún no está bien del todo a nivel físico. "Tenemos que asegurarnos que cuando los jugadores entren en el campo estén bien y ese es nuestro trabajo. Lo que haya pasado antes no le importa a nadie, a la gente sólo le importa que cuando salga el equipo se encuentre bien", advirtió.

Sobre el Getafe, no escondió que es un rival que "seguramente se encuentren en un momento difícil". "Pero ha competido muy bien todos los partidos y ha merecido mucho más de lo que reflejan sus resultados. Se le ve con mucha movilidad y con la búsqueda de presionar en diferentes alturas. Será complicado como siempre que jugamos contra ellos", remarcó.

Finalmente, Simeone reconoció que deben "mejorar absolutamente" el dato de ser el equipo más amonestado. "No tengo ninguna duda de que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral, esperemos bajar esos número porque no son buenos para nosotros", zanjó.

