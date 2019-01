Simeone: "Las necesidades del club siempre están por encima de las nuestras"

Publicado 12/01/2019 15:30:03 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no puede garantizar que no haya salidas en este mercado de invierno, ya que "las necesidades del club" siempre estarán "por encima" de las del equipo, y ha advertido del peligro del Levante, que ya sorprendió en Copa del Rey al Barça y que cuenta con un entrenador que "ha dado con la tecla", además de indicar en cuanto a la situación de LaLiga Santander que no deben "pensar tanto y sí apretar".

"Nosotros siempre estamos de la mano con el club en todo lo que suceda. Obviamente, el club siempre me comenta las necesidades y nosotros les comentamos las de la parte deportiva que necesitamos para seguir creciendo. Todo este camino que recorrimos hasta hoy nos ha llevado juntos y seguiremos de la misma manera: pensando en común, pero, obviamente, atendiendo, ante todo, las necesidades del club, porque el club siempre está por encima de todos nosotros", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que la sintonía con la entidad colchonera ha sido "maravillosa". "Hasta hoy, desde que hemos llegado, hemos seguido de la mano de la mejor manera, pensando en lo que conviene al club y, en consecuencia, potencia al equipo. El trabajo ha sido maravilloso; hemos crecido con los futbolistas que han llegado, con los que no se han ido... Pero las necesidades del club están por delante de cualquier situación", apuntó.

"Toda consideración que pueda hacer no tiene sentido sin las necesidades de los agentes, de los futbolistas, de los clubes... Me remito a lo mismo, a seguir trabajando con los chicos que están aquí, pensando en el partido de mañana ante un rival que ya mostró el otro día contra el Barcelona un partido en Copa muy bueno y que viene haciendo muy buen fútbol, con mucha velocidad ofensivamente", prosiguió sobre el Levante.

Por otra parte, el técnico argentino no quiso valorar la primera vuelta del equipo, segundo a cinco puntos del líder Barcelona. "No abro juicios a mitad de temporada. No hay que pensar tanto y sí apretar, porque LaLiga está apretada en todos los sectores. El Rayo ha crecido muchísimo y empieza a empujar desde atrás, el Sevilla está fuerte, el Barcelona empezó a tomar el ritmo normal... Tendremos que estar atentos por el campeonato, por la 'Champions', por la Europa League y, ni qué hablar, por la zona de descenso, que está compleja", recordó.

"PACO LÓPEZ HA DADO CON LA TECLA"

Además, el preparador bonaerense no desveló si el lateral Lucas Hernández jugará este domingo, aunque sí que estará en la lista de convocados. "Mañana va a estar dentro de la convocatoria y después decidiremos, en la mañana del partido. Está muy bien, es un tipo fuerte, y ojalá que pueda volver de la mejor manera, como en la que estaba cuando se lesionó frente al Alavés. Es un jugador muy importante para nosotros, que nos da mucha profundidad por el lateral izquierdo, y le necesitamos", subrayó.

Sobre su rival de la decimonovena jornada, el Levante, que hizo "muy buen partido" este jueves para derrotar al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey (2-1), destacó el gran trabajo que realiza desde la llegada de Paco López al banquillo. "Tienen buenas transiciones en ataque, son rápidos. Con Morales, que es su referencia, por donde caiga tienen buen juego; con Bardhi y Campaña en el medio, donde tienen, a partir de la recuperación, buen juego; por la derecha atacan muy bien con Jason...", analizó.

"Tienen un perfil de equipo que trabaja, se agrupa muy bien para defender y después trata de aprovechar en sus salidas el sistema que tiene para explotar las características de sus futbolistas. El entrenador, desde que ha llegado, ha dado con la tecla en todo lo que ha manejado; está haciendo una temporada para felicitarle", continuó.

Por último, el 'Cholo' agradeció que la afición vaya a llenar el Wanda Metropolitano este domingo. "El Calderón siempre se ha vestido maravillosamente en el 80% de las ocasiones y el Metropolitano nos viene acompañando de la misma manera. La verdad, no me sorprende que la gente del Atlético de Madrid vuelva a llenar el estadio porque lo ha hecho siempre en su historia", concluyó.