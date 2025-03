Simeone: "No podemos pensar en lo que el árbitro hizo pero sí en jugar mejor"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo no supo "defender bien" en los "minutos finales" del partido de LaLiga EA Sports ante el Getafe (2-1) y que faltó "jugar mejor", además de asegurar que la acción de Ángel Correa pudo "ser expulsión o no", afirmando que Djené "se tira muy bien".

"No fue un partido bueno para ver, cada uno, a su manera, buscó lo que necesitaba para encaminar su partido. Nosotros no hicimos un buen partido en cuanto al juego que necesitaba el partido, y aún así llegamos con opciones en ese penalti medio fortuito que apareció y que nos dio la posibilidad de ponernos en ventaja. Nos pusimos en ventaja y apareció la expulsión de Ángel", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, analizó la roja vista por el delantero argentino. "Puede ser expulsión, puede ser que no, según lo quiera la situación en Djené, que se tira muy bien; el árbitro decide expulsar a Correa. A partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles, muy parecidos", señaló. "A Ángel lo queremos muchísimo y no va a cambiar una expulsión todo el cariño que tenemos por él", añadió.

Sin embargo, no quiso cuestionar el arbitraje de Cuadra Fernández. "Cuando termina el partido, terminó. Nosotros no podemos ponernos a pensar en lo que el árbitro hizo o no hizo, nosotros tenemos que jugar mejor", subrayó.

Además, afirmó que deben "aceptar una derrota merecida". "No pudimos resolver con el 1-0 el partido que teníamos a favor. Debemos aceptarlo y empezar a pensar en lo que viene", dijo. "No pudimos defender bien esos minutos finales, no pudimos resolver bien ese juego frontal que propuso el rival. El rival lo hizo con valentía, entereza, entusiasmo e ilusión y lo mereció", prosiguió.

También indicó que "hasta el gol" jugaron "también mal". "No pudimos hacer el partido que queríamos hacer", expresó. "En esos 10-12 minutos finales, ellos fueron valientes, estuvieron comprometidos, tuvieron eficacia en ese juego frontal y merecieron ganar en esos 15 minutos finales", apuntó.

"Después de perder, nadie está contento, pero no porque juguemos con el Madrid la Champions y el domingo que viene con el Barcelona. Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Debemos tratar de estar fuertes, juntos, con la ilusión de mejorar desde el juego. A partir de mejorar desde el juego nos podemos imaginar otras cosas", concluyó.