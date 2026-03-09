Simeone: "No somos favoritos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recordó este lunes que el Tottenham, su rival en los octavos de final de la Champions, acabó la fase de liga en el cuarto lugar, por lo que cree que los rojiblancos "no" son "favoritos" en el cruce, y avisó de que la Premier League es "el campeonato con más ritmo de juego".

"Lo más importante es trabajar en consecuencia de lo que viene por delante, gestionar de la mejor manera todo lo que podamos. Y, obviamente, es muy bueno que podamos estar todavía en todas las competiciones. Habla bien del trabajo colectivo de todos", aplaudió el entrenador argentino sobre el momento de su equipo.

Sobre su rival, el Tottenham, destacó su "pensamiento ofensivo". "Veremos mañana. Como siempre decimos, uno imagina un montón de situaciones que después obviamente los futbolistas dentro del campo pueden cambiar", agregó.

"Yo creo que ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento en el cual convive. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien. El futbolista que esté pensando en un tiro libre o en una jugada, en qué lugar de la tabla está, quiere ganar el partido que tiene por delante y creo que sucede así en todos los equipos", dijo sobre un conjunto inglés que roza el descenso en Premier.

Sin embargo, no coloca a su equipo la vitola de favorito. "No sé relacionado a qué está, si está relacionado a que ellos entraron en cuartos (en fase de liga). En realidad, no somos favoritos. Si usted lo quiere relacionar al momento de ellos, es como ustedes quieran escribir o quieran llevar a la gente para los que los escuchan", comentó un técnico que también mostró "respeto absoluto" por los 'Spurs'.

Además, Simeone ensalzó el "ritmo superior" de la Liga inglesa. "No sé relacionado a qué, todavía no lo logro interpretar. Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego, no lo paran tanto, hay mucho más ida y vuelta. Es real que hay un ritmo superior. Y se ve en la televisión, hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, al que se juega en Italia, en Francia, en Alemania. Y no tengo duda que es el campeonato con más ritmo de juego", elogió.

Finalmente, Simeone resaltó la "humildad" de Conor Gallagher, ex del Atlético y ahora en Tottenham. "Es un trabajador, un futbolista que llegando de segunda línea es muy peligroso, puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da en favor de lo que necesite el equipo. Es un chico que se ha comportado muy bien y que tenemos un muy buen recuerdo de su paso por el Atlético de Madrid", concluyó.