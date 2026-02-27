Simeone: "No voy a repetir lo importante que es Antoine Griezmann para nosotros"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, con el francés Antoine Griezmann. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no quiso "repetir" este viernes "lo importante" que tiene el delantero francés Antoine Griezmann en la entidad colchonera ante el rumor de una salida hacia la liga estadounidense, por lo que no quiere perder el foco del camino "muy bonito" que tienen por delante en los próximos días.

"No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder, me centro en lo que dije el otro día. Creo que fui bastante claro y no voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros, ya lo sabemos", reconoció el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Real Oviedo acerca de los rumores de una salida en las próximas salidas de Antoine Griezmann.

En ese sentido, Simeone afirmó que están hablando con el francés y que este sabe "lo importante" que es para el club rojiblanco por lo que "no hay que meterle presión ni hablar de más". "Yo soy cuadriculado, así que estoy tranquilo. Simplemente focalizarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito: Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham. No hay espacio", señaló.

"El otro día fui bastante claro cuando me preguntaron, no voy a seguir hablando del tema. Me focalizo en el partido de mañana y en la importancia que tiene para nosotros. El Oviedo es un equipo que ha mejorado mucho en estos últimos ocho partidos, que se lo ve con un ritmo diferente, con un juego directo importante. Me imagino que mañana va a ser un partido duro, como son todos los que nos toca jugar en la Liga Española", sentenció el argentino.

Respecto al sorteo de la Liga de Campeones realizado este viernes y que emparejó a los colchoneros ante el Tottenham en los octavos de final, el 'Cholo' manifestó que se trata de "un rival duro e importante en el fútbol mundial", pero que ya habrá tiempo de analizar cuando se acerque el enfrentamiento. "No estoy pensando sinceramente en estos momentos en la Champions, estoy pensando en el Oviedo y hablaré del Oviedo. La Champions llega dentro de 10 días", incidió.

Finalmente, acerca de la incidencia positiva de Ademola Lookman desde su llegada al final del mercado invernal, el entrenador rojiblanco explicó que le piden. "Necesitamos que nos siga dando lo que nos da ofensivamente y agregarle a eso un trabajo defensivo que lo tiene porque lo ha hecho sobre todo en su selección y necesitamos que sienta la camiseta de la misma manera que siente la de Nigeria y que pueda representar al Atlético de Madrid. Es un jugador muy importante y lo necesitamos de esa manera", concluyó.