Simeone: "Remontamos contra un equipo que luchará por ganar la Champions"

Publicado 19/09/2019 0:23:19 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió este miércoles en que sus pupilos remontaron "contra un equipo que seguramente luchará por ganar" la Champions League, en alusión al 2-2 salvado por los colchoneros tras haber empezado perdiendo por 0-2.

"Remontamos contra un equipo que seguramente luchará por ganar la Champions. Me quedo con que no le perdimos nunca la cara al partido", aseveró el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde un gol 'in extremis' del mexicano Héctor Herrera firmó el empate definitivo.

"Dos goles con el Eibar, dos goles con la Real, dos goles hoy... Más allá de la buena pretemporada y el buen inicio de Liga, este equipo necesita tiempo. Y más allá de ese tiempo, que el fútbol no te lo da, esperemos mejorar", comentó sobre la irregularidad de su línea defensiva.

Así, espetó que había faltado "contundencia" a sus jugadores para no verse abocados a la heroica en los últimos minutos. "Nos faltó en el primer tiempo mostrar todo lo bueno que desarrolló el equipo en la transición, en encontrar a Trippier alto, en encontrar a Lodi...", señaló.

"Nos faltó para luego circular la pelota hacia el lugar más importante del campo. Y nos quedó esa sensación de que no pudimos traducirlo en ocasiones, de que no pudimos traducirlo en goles", reiteró el entrenador colchonero tras haber empezado con una igualada el Grupo D de esta Liga de Campeones.

"En el segundo tiempo, ellos marcaron dos golazos; el primer increíble y el segundo en una contra fantástica. Pero nosotros no le perdimos la cara al partido. Empezamos a jugar más situaciones por dentro y, en ese espacio del partido, la presencia de Correa y de Vitolo ya generaba situaciones de uno contra uno, con las que posicionarnos y con las que luego llegó un empate más que merecido", aseguró.

"Creo que jugamos contra un rival muy fuerte, con experiencia muy grande en sus futbolistas. Nos falta generar más experiencia en algunos futbolistas nuestros de cara a este tipo de partidos. Y esto nos va a venir muy bien en lo que va a venir. Hay que seguir confiando en las características que tenemos. Si seguimos en esta línea de crecimiento, este partido nos va a venir muy bien", repitió Simeone.

Aunque al mexicano Héctor Herrera "el gol lo pone en un lugar superior" en la competencia del centro del campo, según Simeone, éste matizó después que espera "siempre lo mejor de todos los futbolistas" que tiene en su plantilla. "Cualquiera de los que no ponga, perdiendo me equivocaré; y ganando, acertaré", señaló el 'Cholo'.

Por otra parte, rompió una 'lanza' en favor de Maurizio Sarri. "Han tenido un cambio de entrenador después de muchos años. Tenemos que darle uno poco de tiempo para que él le dé a este equipo todo lo que ya le dio a los otros equipos en los que estuvo. Para mí la 'Juve' siempre es peligrosa, parece que no está en el partido y de repente se te pone 0-2", ejemplificó.

En esa línea, aclaró el porqué de sus cambios en ataque cuando tocaba remontar. "Nos faltaba algo diferente dentro del área contraria", afirmó. En ellos, Ronaldo estuvo muy cerca al final del partido...", comparó finalmente, aunque aliviado después de que 'CR7' disparase fuera en las postrimerías del partido.